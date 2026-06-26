La FDA américaine propose un projet de règlement visant à renforcer la surveillance des fabricants de tabac étrangers

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L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a proposé vendredi un projet de règlement qui obligerait les fabricants étrangers de produits du tabac à enregistrer leurs sites de production et à répertorier les produits vendus aux États-Unis.

L'agence a déclaré que cette mesure l'aiderait à lutter contre les importations illégales, notamment celles de cigarettes électroniques, très prisées par les jeunes.

Voici quelques détails:

* Ce règlement s'appliquerait aussi bien aux entreprises étrangères qu'aux entreprises nationales qui fabriquent, préparent ou transforment des produits du tabac.

* Les fabricants américains tels que Philip Morris International PM.N sont déjà tenus, en vertu de la législation fédérale, d’enregistrer leurs sites de production et de déclarer leurs produits auprès de la FDA, mais les fabricants étrangers ne sont actuellement pas soumis à ces obligations.

* Cette proposition pourrait combler cette lacune et concerner les grands groupes mondiaux du tabac, notamment British American Tobacco BATS.L , Japan Tobacco 2914.T , Imperial Brands IMB.L , ainsi que les petits fabricants étrangers de cigarettes électroniques dont les produits sont exportés vers les États-Unis.

* L’autorité de régulation sanitaire a déclaré que cela permettrait de disposer de meilleures informations sur les produits du tabac fabriqués à l’étranger pour le marché américain et de mener des inspections plus efficaces des sites étrangers.

* "Toutes les entreprises vendant des produits du tabac aux États-Unis devraient respecter les mêmes règles", a déclaré Bret Koplow, directeur par intérim du Centre pour les produits du tabac de la FDA, dans un communiqué.

* Si elle est mise en œuvre, cette règle obligerait les fabricants à fournir des informations d’identification pour chaque produit du tabac, notamment la concentration en nicotine, la source de nicotine, les arômes, les types d’emballage et les dimensions du produit.

* Pour les cigarettes électroniques, les entreprises devraient également fournir des informations telles que le volume de e-liquide, la capacité de la batterie et la puissance en watts.

* Les fabricants devraient transmettre ces informations par voie électronique via le système en ligne de la FDA et mettre à jour chaque année l’enregistrement de leurs sites de production, ainsi que deux fois par an la liste de leurs produits.