La FDA américaine propose des mesures pour accélérer la mise à disposition de certains médicaments biotechnologiques moins chers

La Food and Drug Administration (FDA) a annoncé mercredi qu'elle souhaitait réduire le nombre d'études cliniques sur l'homme nécessaires à l'approbation de certains médicaments biosimilaires et diminuer les coûts de développement des médicaments fabriqués à partir de cellules vivantes.

L'agence a publié un projet de lignes directrices proposant des moyens d'accélérer la mise à disposition de copies proches moins coûteuses de médicaments biotechnologiques complexes. Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus large visant à réduire les coûts des soins de santé, a déclaré le secrétaire américain à la santé et aux services sociaux, Robert F. Kennedy Jr.

"Dans ce nouveau cadre, les entreprises n'auront peut-être pas toujours besoin de mener des essais humains importants et coûteux lorsque des tests avancés peuvent déjà prouver que les biosimilaires sont aussi efficaces et aussi sûrs que le médicament original", a déclaré M. Kennedy.

Contrairement aux versions génériques bon marché de pilules simples à fabriquer, les médicaments fabriqués à partir de cellules vivantes ne peuvent être copiés à l'identique et sont donc appelés biosimilaires.

Les grandes entreprises pharmaceutiques et les groupes industriels ont fait pression contre ces changements qui, selon eux, pourraient nuire à l'innovation et limiter les options de traitement.

Selon la FDA, les médicaments issus de la biotechnologie constituent la catégorie de médicaments qui connaît la croissance la plus rapide aux États-Unis et représentent une part importante et croissante des coûts des soins de santé.

Les biosimilaires se sont heurtés à de nombreux obstacles, notamment l'hésitation des médecins, les politiques de remboursement et la complexité des litiges en matière de brevets.

Des fabricants de médicaments tels que Eli Lilly LLY.N , Pfizer PFE.N , Merck MRK.N et Bristol Myers Squibb BMY.N ont mis en garde les investisseurs contre l'impact de la concurrence des biosimilaires dans les dossiers réglementaires, tandis que les fabricants de médicaments génériques, notamment Teva TEVA.TA , Dr Reddy's REDY.NS et Sandoz SDZ.S , ont soutenu les réformes.

La décision de la FDA fait suite à de récents accords sur les prix entre le président américain Donald Trump et les fabricants de médicaments, qui ont accentué la pression sur les revenus des médicaments de marque.