La FDA américaine prolonge l'examen du médicament de Travere contre une maladie rénale rare

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails tout au long de l'article)

La Food and Drug Administration américaine a prolongé son examen de l'utilisation élargie du médicament de Travere Therapeutics TVTX.O pour traiter un type de trouble rénal rare, a déclaré le fabricant de médicaments mardi.

L'agence rendra sa décision le 13 avril, alors qu'elle devait le faire le 13 janvier.

Le médicament de Travere, le Sparsentan, était testé chez des patients atteints de glomérulosclérose segmentaire focale (FSGS), une maladie rénale qui endommage des parties des unités de filtration, entraînant la présence de protéines dans l'urine, un gonflement et une éventuelle insuffisance rénale.

Le sparsentan, sous le nom de marque Filspari, est déjà autorisé pour ralentir le déclin de la fonction rénale chez les adultes atteints de néphropathie IgA, une maladie auto-immune progressive.