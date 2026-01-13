 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La FDA américaine prolonge l'examen du médicament de Travere contre une maladie rénale rare
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 19:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails tout au long de l'article)

La Food and Drug Administration américaine a prolongé son examen de l'utilisation élargie du médicament de Travere Therapeutics TVTX.O pour traiter un type de trouble rénal rare, a déclaré le fabricant de médicaments mardi.

L'agence rendra sa décision le 13 avril, alors qu'elle devait le faire le 13 janvier.

Le médicament de Travere, le Sparsentan, était testé chez des patients atteints de glomérulosclérose segmentaire focale (FSGS), une maladie rénale qui endommage des parties des unités de filtration, entraînant la présence de protéines dans l'urine, un gonflement et une éventuelle insuffisance rénale.

Le sparsentan, sous le nom de marque Filspari, est déjà autorisé pour ralentir le déclin de la fonction rénale chez les adultes atteints de néphropathie IgA, une maladie auto-immune progressive.

Valeurs associées

TRAVERE THERAPET
22,7125 USD NASDAQ -33,39%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Elon Musk, le 21 mai 2025 à Washington. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / CHIP SOMODEVILLA )
    Le début du procès d'Elon Musk contre OpenAI et ses dirigeants fixé au 27 avril (tribunal)
    information fournie par AFP 13.01.2026 20:09 

    Une juge fédérale d'Oakland (Californie) a fixé mardi au 27 avril la date de début du procès d'Elon Musk contre OpenAI et deux de ses dirigeants historiques, selon un document publié par le tribunal. L'entrepreneur accuse le patron Sam Altman et le président Greg ... Lire la suite

  • CES de Las Vegas: les exosquelettes à l'assaut du grand public
    CES de Las Vegas: les exosquelettes à l'assaut du grand public
    information fournie par AFP Video 13.01.2026 19:43 

    Moins encombrants et plus abordables, les exosquelettes - armatures métalliques qui entraînent les jambes, soutiennent les genoux ou renforcent le dos, voire les trois à la fois - partent à l'assaut du grand public.

  • ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les hélicoptères d'Airbus vont changer de dirigeant
    information fournie par Boursorama avec AFP 13.01.2026 19:34 

    Airbus a annoncé mardi la nomination de Matthieu Louvot à la tête de sa division hélicoptères, où cet actuel vice-président exécutif chargé de la stratégie du géant européen succèdera à Bruno Even. Polytechnicien et énarque, M. Louvot a déjà travaillé chez Airbus ... Lire la suite

  • "Je serai championne du monde de F1": des filles visent le sommet du sport automobile
    "Je serai championne du monde de F1": des filles visent le sommet du sport automobile
    information fournie par AFP Video 13.01.2026 18:32 

    "Il est grand temps qu'une femme fasse son retour en F1," affirme Zoe Florescu Potolea, pilote de 17 ans. C'est le pari du programme de formation des pilotes More Than Equal, déterminé à trouver la première femme championne du monde de F1.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank