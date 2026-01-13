 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football-Carrick nommé entraîneur de Manchester United jusqu'à la fin de la saison
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 21:28

Football-Carrick nommé entraîneur de Manchester United jusqu'à la fin de la saison

Football-Carrick nommé entraîneur de Manchester United jusqu'à la fin de la saison

Michael Carrick a été nommé mardi nouvel entraîneur de Manchester United jusqu'à la fin de la saison à la suite du licenciement de Ruben ‍Amorim, a annoncé le club de Premier League.

"Michael est un excellent entraîneur et sait exactement ce qu'il faut pour gagner à Manchester United", a déclaré Jason Wilcox, le directeur du football de Manchester ‌United, dans un communiqué.

Michael Carrick va connaître un baptême du feu puisqu'il dirigera sa première rencontre samedi à Old Trafford lors du derby face à Manchester City.

Le technicien de 44 ​ans hérite d'une équipe en crise, septième de Premier League à 17 points du leader ⁠Arsenal après 21 journées et éliminée des deux coupes nationales.

"Avoir la responsabilité de diriger Manchester United est un honneur", a déclaré Michael Carrick dans le communiqué. "Je ⁠sais ce qu'il faut pour ‍réussir ici. Mon objectif est maintenant d'aider les joueurs à atteindre les ⁠standards que nous attendons dans ce club incroyable."

"Il reste encore beaucoup à faire cette saison, nous sommes prêts à rassembler tout le monde et à offrir aux fans les performances qu'ils méritent pour ​leur soutien indéfectible."

L'Anglais est de retour en territoire connu. Ancien milieu de terrain du club, où il a disputé 464 matches entre 2006 et 2018, il a été l'adjoint d'Ole Gunnar Solskjaer ⁠avant d'assurer un intérim de trois rencontres - sans défaite - après le départ du Norvégien ​fin 2021.

Michael Carrick, cinq titres en Premier League, une Ligue des champions ​et une Ligue Europa ​avec les Red Devils en tant que joueur, compte une seule expérience d'entraîneur principal, à Middlesbrough.

Il a ​d'abord fait des merveilles après avoir rejoint le ⁠club en octobre 2022, alors que l'équipe de Championship, deuxième division, végétait à la 21e place.

Michael Carrick a rapidement renversé la situation, menant l'équipe à la quatrième place et aux barrages dès sa première saison, puis à la demi-finale de la Coupe de la ligue la saison suivante.

Mais Middlesbrough n'a ‌pas réussi à obtenir sa promotion en Premier League, terminant huitième et dixième lors de ses deux dernières saisons, ce qui a conduit à son licenciement en juin dernier.

C'est Darren Fletcher qui assurait l'intérim à la tête de United depuis le licenciement de Ruben Amorim la semaine dernière avec un nul et une défaite lors des deux matches qu'il a dirigés.

(Reportage de Lori Ewing et Rohith ‌Nair, version française Vincent Daheron)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump, lors de sa dernière visite en personne au Forum économique mondial à Davos (Suisse), le 22 janvier 2020 ( AFP / JIM WATSON )
    Trump attendu en vedette la semaine prochaine à Davos
    information fournie par AFP 13.01.2026 21:34 

    Donald Trump tiendra la vedette la semaine prochaine du Forum économique mondial à Davos (Suisse), grand-messe du multilatéralisme et du libre-échange que le président américain malmène depuis son retour au pouvoir, ravivant les tensions commerciales et géopolitiques. ... Lire la suite

  • Les agriculteurs français manifestent à Paris contre l'accord commercial UE-Mercosur
    Lecornu annonce la préparation d'une loi d'urgence agricole
    information fournie par Reuters 13.01.2026 21:26 

    Le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé mardi la préparation d'une loi d'urgence agricole qui devrait être examinée par le Parlement avant l'été, alors que des centaines de tracteurs sont entrés dans Paris pour protester contre ‍l'accord de libre-échange ... Lire la suite

  • Des pompiers luttent contre un incendie provoqué par un bombardement russe sur un entrepôt de la compagnie des postes Nova Pochta dans un village près de Kharkiv, le 13 janvier 2026 en Ukraine ( AFP / SERGEY BOBOK )
    Frappes russes massives sur l'Ukraine, deux pétroliers grecs touchés en mer Noire
    information fournie par AFP 13.01.2026 21:06 

    L'armée russe a poursuivi dans la journée de mardi ses frappes massives sur l'Ukraine, qui avaient fait au moins quatre morts au cours de la nuit, provoquant en plein hiver des coupures de courant, tandis que deux pétroliers grecs ont été touchés par des drones ... Lire la suite

  • La finale de la CAN sera diffusée en clair
    La finale de la CAN sera diffusée en clair
    information fournie par So Foot 13.01.2026 21:05 

    Bonne nouvelle pour le football populaire. Alors que les demi-finales de la CAN 2025 opposeront le Sénégal à l’Égypte et le Nigeria au Maroc ce mercredi 14 janvier, L’Équipe a dévoilé que la finale de la compétition sera diffusée en clair sur une des chaînes du ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank