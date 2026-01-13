Football-Carrick nommé entraîneur de Manchester United jusqu'à la fin de la saison

Football-Carrick nommé entraîneur de Manchester United jusqu'à la fin de la saison

Michael Carrick a été nommé mardi nouvel entraîneur de Manchester United jusqu'à la fin de la saison à la suite du licenciement de Ruben ‍Amorim, a annoncé le club de Premier League.

"Michael est un excellent entraîneur et sait exactement ce qu'il faut pour gagner à Manchester United", a déclaré Jason Wilcox, le directeur du football de Manchester ‌United, dans un communiqué.

Michael Carrick va connaître un baptême du feu puisqu'il dirigera sa première rencontre samedi à Old Trafford lors du derby face à Manchester City.

Le technicien de 44 ​ans hérite d'une équipe en crise, septième de Premier League à 17 points du leader ⁠Arsenal après 21 journées et éliminée des deux coupes nationales.

"Avoir la responsabilité de diriger Manchester United est un honneur", a déclaré Michael Carrick dans le communiqué. "Je ⁠sais ce qu'il faut pour ‍réussir ici. Mon objectif est maintenant d'aider les joueurs à atteindre les ⁠standards que nous attendons dans ce club incroyable."

"Il reste encore beaucoup à faire cette saison, nous sommes prêts à rassembler tout le monde et à offrir aux fans les performances qu'ils méritent pour ​leur soutien indéfectible."

L'Anglais est de retour en territoire connu. Ancien milieu de terrain du club, où il a disputé 464 matches entre 2006 et 2018, il a été l'adjoint d'Ole Gunnar Solskjaer ⁠avant d'assurer un intérim de trois rencontres - sans défaite - après le départ du Norvégien ​fin 2021.

Michael Carrick, cinq titres en Premier League, une Ligue des champions ​et une Ligue Europa ​avec les Red Devils en tant que joueur, compte une seule expérience d'entraîneur principal, à Middlesbrough.

Il a ​d'abord fait des merveilles après avoir rejoint le ⁠club en octobre 2022, alors que l'équipe de Championship, deuxième division, végétait à la 21e place.

Michael Carrick a rapidement renversé la situation, menant l'équipe à la quatrième place et aux barrages dès sa première saison, puis à la demi-finale de la Coupe de la ligue la saison suivante.

Mais Middlesbrough n'a ‌pas réussi à obtenir sa promotion en Premier League, terminant huitième et dixième lors de ses deux dernières saisons, ce qui a conduit à son licenciement en juin dernier.

C'est Darren Fletcher qui assurait l'intérim à la tête de United depuis le licenciement de Ruben Amorim la semaine dernière avec un nul et une défaite lors des deux matches qu'il a dirigés.

(Reportage de Lori Ewing et Rohith ‌Nair, version française Vincent Daheron)