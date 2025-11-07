La FDA américaine prolonge l'examen du médicament de Rhythm contre l'obésité liée à des lésions cérébrales

Rhythm Pharmaceuticals RYTM.O a déclaré vendredi que la Food and Drug Administration américaine avait prolongé la période d'examen de trois mois pour l'approbation élargie de son médicament destiné à traiter une forme rare d'obésité, causée par des lésions cérébrales.

La FDA a prolongé l'examen d'Imcivree du 20 décembre au 20 mars 2026, a déclaré la société.

Rhythm a déclaré que l'organisme de réglementation de la santé avait demandé en octobre davantage de données sur l'efficacité d'un essai de stade avancé testant le médicament chez des patients souffrant d'obésité hypothalamique acquise .

L'obésité hypothalamique est causée par des lésions de l'hypothalamus dans le cerveau, souvent dues à des tumeurs, à leur traitement ou à d'autres blessures.

Les informations supplémentaires ont été considérées comme un "amendement majeur", ce qui laisse plus de temps à l'agence pour les examiner, a déclaré l'entreprise.

L'amendement majeur demandé n'incluait aucune information relative à la sécurité ou à la fabrication d'Imcivree, connu sous le nom chimique de setmelanotide, a déclaré le fabricant de médicaments, ajoutant qu'aucune nouvelle donnée n'était demandée.

"Nous sommes convaincus que ces analyses de sensibilité supplémentaires confirment la solidité des données et le potentiel du setmelanotide à bénéficier aux patients souffrant d'obésité hypothalamique", a déclaré le directeur général David Meeker.

En avril, Imcivree a considérablement réduit le poids chez les patients souffrant d'une forme d'obésité, dans le cadre d'un essai de phase avancée mené auprès de 120 patients .

Le médicament est actuellement autorisé pour traiter l'obésité génétique chez les adultes et les enfants âgés de deux ans et plus.