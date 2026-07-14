La FDA américaine poursuivie en justice pour avoir autorisé la commercialisation de produits de vapotage non homologués

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Une coalition d’organisations de santé publique, de pédiatres et de parents a intenté mardi une action en justice contre l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA), contestant une nouvelle politique qui autorise certains fabricants à commercialiser des cigarettes électroniques et de la nicotine sans la licence légalement requise.

La plainte, déposée devant le tribunal fédéral de district du Maryland, vise les directives de la FDA publiées en mai . Ces directives précisent que l’agence ne donnerait pas la priorité à la répression à l’encontre de certaines cigarettes électroniques et de certains produits à base de nicotine en sachets non autorisés si les entreprises ont déposé des demandes d’autorisation de mise sur le marché en cours d’examen.

* Parmi les plaignants figurent la "Campaign for Tobacco-Free Kids", l’Académie américaine de pédiatrie, le "Cancer Action Network" de l’American Cancer Society, l’American Heart Association, l’American Lung Association, "Truth Initiative" et "Parents Against Vaping", ainsi qu’un pédiatre et un parent dont les enfants sont devenus dépendants à la nicotine après avoir utilisé des cigarettes électroniques aromatisées.

* Les plaignants font valoir que cette politique autorise illégalement la présence sur le marché de produits ne disposant pas de l’autorisation de mise sur le marché requise par la loi sur la lutte contre le tabagisme.

* Le groupe a également déclaré que ces lignes directrices pourraient permettre la vente indéfinie de milliers de produits non autorisés, notamment les cigarettes électroniques aromatisées et les sachets de nicotine, très prisés des jeunes.

* Ils soutiennent par ailleurs que la FDA a contourné les procédures obligatoires de notification publique et de consultation prévues par la loi sur la procédure administrative et n’a pas justifié ce changement de politique.

* Le recours conteste également le projet de la FDA de publier une liste des produits qu’elle n’entend pas cibler en priorité dans le cadre de ses contrôles, en faisant valoir que cela faciliterait la vente de produits non autorisés.

* L’affaire sera examinée par le même tribunal du Maryland qui avait invalidé, en 2017, une précédente politique de la FDA autorisant de nombreuses cigarettes électroniques à rester sur le marché sans autorisation.

* La FDA n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.