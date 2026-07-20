La FDA américaine poursuit son enquête sur Taylor Farms alors que les cas de cyclosporose se multiplient

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* La FDA affirme qu'un faux positif n'affecte pas les conclusions relatives à l'épidémie

* L'épidémie liée à Taco Bell compte plus de 1 600 cas dans cinq États

* La fréquentation des restaurants Taco Bell a chuté de 18,9 %

(Refonte de l'article avec la déclaration de la FDA, ajout des arguments de la défense aux paragraphes 1, 3-4 et 8, des détails de l'enquête au paragraphe 7 et des commentaires d'un scientifique au paragraphe 9) par Ahmed Aboulenein, Yasmeen Abutaleb et Julie Steenhuysen

La FDA américaine a déclaré lundi que les éléments permettant d'établir un lien entre la laitue de Taylor Farms, provenant du centre du Mexique, et la plus grande épidémie d'origine alimentaire survenue aux États-Unis ces dernières années restaient inchangés, défendant ainsi sa décision de rendre public un échantillon qui, selon une analyse ultérieure, s'est avéré être un faux positif au parasite Cyclospora.

Samedi, la Food and Drug Administration avait déclaré qu’un échantillon de laitue provenant d’un produit de Taylor Farms de Mexico, prélevé dans le cadre de la surveillance aux frontières, s’était révélé positif à la cyclospora, mais dimanche, elle a qualifié ce résultat de faux positif après un nouvel examen.

L’agence a expliqué lundi avoir rendu public le résultat positif avant d’avoir achevé son contrôle qualité, car l’échantillon ne relevait pas du rappel lancé par Taylor Farms et qu’elle était confrontée à une épidémie qui rendait des personnes malades.

Le commissaire par intérim de la FDA, Kyle Diamantas, a déclaré que cette épidémie comptait plus de 1 600 cas répartis dans plusieurs États, certains cas ayant été signalés pas plus tard que la semaine dernière, ce qui rendait impératif de retirer du marché les produits contaminés.

Les autorités sanitaires du Michigan ont quant à elles signalé lundi 6 148 cas liés à cette épidémie, soit une augmentation de 1 146 cas depuis leur dernière mise à jour vendredi. L'épidémie a entraîné 102 hospitalisations dans l'État, sans qu'aucun décès n'ait été signalé.

L'épidémie a été associée aux restaurants Taco Bell de Yum Brands YUM.N au Michigan et dans quatre autres États.

M. Diamantas a indiqué que l’agence avait enquêté sur cinq sous-foyers de cyclospora à l’échelle nationale depuis le début de la saison en mai, dont trois sont déjà considérés comme éteints.

"Nous avons estimé qu’il était important de partager ces informations de santé publique exploitables", a déclaré Donald Prater, commissaire adjoint par intérim chargé de l’alimentation, lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes. "Par la suite, lors d’un contrôle qualité effectué par le personnel de notre laboratoire, nous avons détecté ce faux positif et avons publié une rectification."

Le résultat du test effectué à la frontière est distinct de l’enquête sur l’épidémie aux États-Unis, qui s’appuie sur des preuves épidémiologiques et de traçabilité qui se suffisent à elles-mêmes, a précisé un scientifique d’un laboratoire de santé publique qui n’était pas autorisé à s’exprimer publiquement.

La cyclosporose est une infection intestinale contractée par la consommation d’aliments, généralement des fruits et légumes crus, ou d’eau contaminée par des matières fécales, selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC).

GOTTLIEB AFFIRME QUE L'ENQUÊTE PRÉVAUT

L'ancien commissaire de la FDA, Scott Gottlieb, a déclaré lundi que ce résultat faussement positif ne remettait pas en cause les conclusions de l'agence, car les enquêteurs s'étaient principalement appuyés sur des données épidémiologiques plutôt que sur des analyses de laboratoire.

"Le test en question, qui s’est révélé être un faux positif, portait sur des échantillons récents. Il ne s’agit donc pas du produit concerné, qui a été mis en circulation il y a trois semaines", a précisé M. Gottlieb.

La fréquentation chez Taco Bell a chuté de 18,9 % vendredi, par rapport à la moyenne hebdomadaire enregistrée entre le 1er janvier et le 6 juillet. La fréquentation des chaînes de restaurants Chipotle CMG.N et Cava CAVA.N a quant à elle baissé respectivement de 6,9 % et 4,2 % ce même jour, selon les données de Placer.ai.