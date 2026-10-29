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La FDA américaine émet un avertissement concernant les lits Medline après deux décès et seize blessés graves
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 19:59

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la réponse de Medline au point 7)

L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a mis en garde jeudi contre les risques liés à la sécurité des lits et accessoires de la marque Medline MDLN.O , après que l'entreprise a signalé deux décès et 16 blessés graves liés à des risques d'incendie, de coincement et d'asphyxie.

Selon l'autorité de régulation, Medline a informé ses clients qu'elle cessait la commercialisation et se retirait du marché de tous les lits de marque Medline et des produits associés, y compris les lits de soins à domicile, les lits bariatriques et les lits de soins de longue durée, ainsi que les télécommandes, les accessoires et les pièces de rechange.

Voici quelques détails:

* La FDA a indiqué que Medline avait identifié un risque potentiel d’incendie impliquant les lits, les télécommandes manuelles, les boîtiers moteurs et les actionneurs

* Au 20 octobre, l’entreprise avait reçu des signalements faisant état de deux décès et de 16 blessures graves liés à ces problèmes

* La FDA a indiqué que les composants électriques pouvaient surchauffer dans certaines conditions, ce qui pouvait entraîner la formation de fumée, des étincelles, la fusion, la combustion ou un incendie

* Medline avait initialement informé ses clients le 14 octobre qu’elle retirait les produits du marché

* Dans un avis mis à jour publié le 24 octobre, l’entreprise a précisé que les lits concernés pouvaient continuer à être utilisés jusqu’à leur réparation ou leur remplacement, à condition que les utilisateurs respectent les consignes de sécurité révisées

* Les consignes mises à jour recommandent aux utilisateurs de débrancher les lits lorsqu’ils ne procèdent pas à des réglages et d’éviter d’utiliser des rallonges électriques

* Un porte-parole de Medline a déclaré à Reuters que la société collaborait avec les clients concernés et les professionnels de santé afin de minimiser les perturbations tout en donnant la priorité à la sécurité des patients

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