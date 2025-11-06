 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 004,31
-0,87%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La FDA américaine élargit l'utilisation de Caplyta de J&J comme médicament d'appoint contre la dépression
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 14:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur le médicament aux paragraphes 5, 7 et 8)

La Food and Drug Administration (FDA) a approuvé l'utilisation élargie du médicament Caplyta de Johnson & Johnson JNJ.N comme traitement d'appoint pour les adultes souffrant de troubles dépressifs majeurs, a annoncé la société jeudi.

J&J a obtenu l'accès à Caplyta lors de l'acquisition, en janvier, du fabricant de médicaments neurologiques Intra-Cellular Therapies pour un montant de 14,6 milliards de dollars . La décision de la FDA marque la première approbation d'un médicament de l'écurie Intra-Cellular après la transaction.

Caplyta peut désormais être utilisé comme traitement d'appoint pour les patients souffrant de dépression, en association avec des antidépresseurs oraux.

Le trouble dépressif majeur, ou dépression clinique, est l'un des troubles psychiatriques les plus courants, affectant environ 22 millions d'adultes américains, selon la société.

Caplyta is already approved in the U.S. to treat schizophrenia and depressive episodes associated with bipolar disorder. Il a généré des ventes mondiales de 240 millions de dollars au troisième trimestre.

L'extension de l'autorisation de mise sur le marché de Caplyta s'appuie sur les données de deux études de phase avancée dans lesquelles le médicament a montré une amélioration significative des symptômes de la dépression par rapport à un antidépresseur oral plus un placebo, mesurée sur une échelle de gravité de la maladie.

Les données ont également montré que Caplyta n'augmentait pas la prise de poids moyenne, les changements métaboliques ou les effets secondaires sexuels signalés.

Caplyta est un antipsychotique atypique administré par voie orale une fois par jour, dont le mécanisme d'action est actuellement inconnu. Il est également étudié pour d'autres troubles neuropsychiatriques et neurologiques.

Valeurs associées

JOHNSON&JOHNSON
186,010 USD NYSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Festival international de la créativité Cannes Lions à Cannes
    WBD: CA au T3 inférieur aux attentes, scission ou vente à l'horizon
    information fournie par Reuters 06.11.2025 15:12 

    Warner Bros Discovery a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes, pénalisé par la croissance modeste de son activité de streaming et un déclin persistant de son activité de télévision câblée. Le conglomérat médiatique a enregistré ... Lire la suite

  • Trump dit qu'il "va s'occuper" de New York après la victoire de Mamdani
    Trump dit qu'il "va s'occuper" de New York après la victoire de Mamdani
    information fournie par AFP Video 06.11.2025 15:01 

    Donald Trump a dit mercredi qu'il "allait s'occuper" de New York après que le socialiste Zohran Mamdani a remporté la mairie de la ville, une victoire qui, selon le président américain, porte atteinte à la "souveraineté" du pays.

  • Paris: Shein accueille ses premiers clients au BHV
    Paris: Shein accueille ses premiers clients au BHV
    information fournie par AFP Video 06.11.2025 15:01 

    Attirés par le "buzz" ou la promesse de prix bas, les clients se sont pressés mercredi au BHV à Paris, en dépit des polémiques, pour explorer le premier magasin physique au monde ouvert par Shein.

  • La drag queen Florence Konstantina Delight se prépare avant de monter sur scène dans l'une des boîtes de nuit LGBT+ d'Istanbul, le 1er novembre 2025 en Turquie ( AFP / Yasin AKGUL )
    "Cette loi joue avec nos vies": nouvelle menace sur les LGBT+ en Turquie
    information fournie par AFP 06.11.2025 15:00 

    "Si cette loi passe, elle menacera notre existence". Devant son miroir, Florence, qui s'apprête à entrer en scène dans un club d'Istanbul, redoute un nouveau coup porté à la communauté LGBT+ en Turquie. Un projet d'amendement au code pénal, proposé par le gouvernement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank