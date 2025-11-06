La FDA américaine élargit l'utilisation de Caplyta de J&J comme médicament d'appoint contre la dépression

La Food and Drug Administration (FDA) a approuvé l'utilisation élargie du médicament Caplyta de Johnson & Johnson JNJ.N comme traitement d'appoint pour les adultes souffrant de troubles dépressifs majeurs, a annoncé la société jeudi.

J&J a obtenu l'accès à Caplyta lors de l'acquisition, en janvier, du fabricant de médicaments neurologiques Intra-Cellular Therapies pour un montant de 14,6 milliards de dollars . La décision de la FDA marque la première approbation d'un médicament de l'écurie Intra-Cellular après la transaction.

Caplyta peut désormais être utilisé comme traitement d'appoint pour les patients souffrant de dépression, en association avec des antidépresseurs oraux.

Le trouble dépressif majeur, ou dépression clinique, est l'un des troubles psychiatriques les plus courants, affectant environ 22 millions d'adultes américains, selon la société.

Caplyta is already approved in the U.S. to treat schizophrenia and depressive episodes associated with bipolar disorder. Il a généré des ventes mondiales de 240 millions de dollars au troisième trimestre.

L'extension de l'autorisation de mise sur le marché de Caplyta s'appuie sur les données de deux études de phase avancée dans lesquelles le médicament a montré une amélioration significative des symptômes de la dépression par rapport à un antidépresseur oral plus un placebo, mesurée sur une échelle de gravité de la maladie.

Les données ont également montré que Caplyta n'augmentait pas la prise de poids moyenne, les changements métaboliques ou les effets secondaires sexuels signalés.

Caplyta est un antipsychotique atypique administré par voie orale une fois par jour, dont le mécanisme d'action est actuellement inconnu. Il est également étudié pour d'autres troubles neuropsychiatriques et neurologiques.