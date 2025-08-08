La FDA américaine déclare que la pénurie de sérum physiologique intraveineux et injectable est résolue

(Ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 2 à 4)

La pénurie de solutions salines intraveineuses et injectables aux États-Unis est désormais résolue, a déclaré vendredi Martin Makary, commissaire de la Food and Drug Administration (FDA).

Cette pénurie est en partie due aux dommages causés par l'ouragan Hélène à l'usine de Caroline du Nord de Baxter International BAX.N l'année dernière.

À l'époque , le site de Marion, en Caroline du Nord, produisait 60 % de l'approvisionnement national en liquides intraveineux et en solutions de dialyse péritonéale, soit 1,5 million de poches par jour, selon l'American Hospital Association.

La pénurie de fluides intraveineux, qui fournissent des nutriments à l'organisme ou reconstituent les fluides perdus à la suite d'une blessure ou d'une maladie, a contraint les hôpitaux à réduire les procédures non urgentes.