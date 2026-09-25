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La FDA américaine autorise le médicament de Mirum pour une maladie osseuse rare
information fournie par Reuters 25/09/2026 à 20:58
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a autorisé le médicament de Mirum Pharmaceuticals MIRM.O pour le traitement d'une maladie osseuse rare, a annoncé vendredi l'organisme de réglementation.

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