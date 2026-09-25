Ukraine: sept morts dans des frappes russes à Kiev, Poutine peu enclin à des négociations

Des habitants observent un immeuble résidentiel endommagé après une frappe de drone russe à Kiev, le 25 septembre 2026 ( AFP / Tetiana DZHAFAROVA )

Des frappes de drones russes ont tué sept personnes vendredi à Kiev, dont un adolescent de 14 ans, Vladimir Poutine laissant entendre qu'il ne reprendrait pas de pourparlers de paix pour l'instant.

La Russie "va bien réfléchir" avant toute reprise de pourparlers après les attaques de drones ukrainiens qui ont visé le pays le 20 septembre - le dernier jour des élections législatives -, a déclaré M. Poutine.

"Des propositions sur la reprise des pourparlers, oui, elles sont bien sur la table (...), mais après tout ce qu'ils (les Ukrainiens, ndlr) ont fait, nous allons bien réfléchir ce que nous devons faire en retour", a ajouté le président russe.

"J'aimerais souligner encore une fois que nous ne nous préparons pas à des combats de quelque sorte que ce soit avec l'Europe", a-t-il par ailleurs répété, en écho aux inquiétudes manifestées sur le flanc oriental de l'Union européenne et de l'Otan.

Plus tôt dans la journée, une frappe de drone contre un immeuble de bureaux de Kiev a fait 7 morts - dont un adolescent de 14 ans - et 46 blessés, a indiqué le maire de la capitale ukrainienne Vitali Klitschko.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a indiqué que l'adolescent avait la nationalité israélienne et que sa mère figurait parmi les blessés.

Un journaliste de l'AFP a vu des passants courir dans la rue, tout en regardant vers le ciel, au son du bourdonnement d'un drone à réaction. La Russie bombarde généralement Kiev de nuit, mais les attaques se font maintenant plus fréquentes en plein jour.

Hôpital touché

Sur le site de l'attaque matinale, des journalistes de l'AFP ont vu des habitants devant un bâtiment, dont des appartements des 9e et 10e étages étaient noircis par l'incendie qui a suivi.

Des pompiers dans un immeuble endommagé par une frappe de drone russe à Kiev, le 25 septembre 2026 ( AFP / Tetiana DZHAFAROVA )

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué qu'un entrepôt utilisé par McDonald's avait aussi été frappé vendredi près de Kiev.

Par ailleurs, une autre personne a été tuée dans la région d'Odessa (sud), lors d'une frappe contre un établissement postal, selon les autorités.

Les pompiers et le personnel médical ont dû évacuer sept patients d'un hôpital à Zaporijjia lors d'une frappe de drone russe, qui a endommagé le bâtiment et déclenché un incendie. Deux personnes ont été blessées.

L'Ukraine, dont le territoire est pilonné par les drones et missiles russes depuis plus de quatre ans et demi, a renforcé de son côté ces derniers mois ses attaques sur la Russie, visant essentiellement des sites militaires et énergétiques.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, l'armée ukrainienne a ainsi touché deux raffineries, une usine militaire et des radars militaires dans plusieurs régions russes, a affirmé Volodymyr Zelensky sur Telegram.

"Nous ripostons aux frappes brutales de la Russie contre les civils", a-t-il lancé.

Un couple a été tué par une attaque de drone ukrainienne dans la région de Belgorod - du côté russe de la frontière -, selon les autorités locales.

Missiles Patriot

Volodymyr Zelensky a par ailleurs affirmé vendredi que son homologue américain avait pris sa "décision finale" pour livrer à l'Ukraine les licences permettant de produire des missiles pour les systèmes Patriot, nécessaires à Kiev pour intercepter les missiles balistiques russes.

"Le président Trump m'a confirmé que oui, il avait pris une décision finale: l'Ukraine recevra des licences pour la production de missiles Patriot", a-t-il assuré dans un message vocal adressé à des journalistes, après avoir rencontré Donald Trump à New York cette semaine.

Si ce projet se concrétise, il représenterait une avancée importante pour Kiev qui peine à se procurer suffisamment d'intercepteurs PAC-3 pour les systèmes Patriot, seuls capables d'abattre les missiles balistiques dévastateurs utilisés par Moscou.

Il s'agit toutefois d'un projet à long terme, sans impact immédiat sur la situation en Ukraine.

Le président américain Donald Trump et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky (d) lors d'une rencontre en marge de la 81e Assemblée générale des Nations unies à New York, le 22 septembre 2026 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Volodymyr Zelensky avait estimé plus tôt cette semaine que le lancement de la production de Patriot en Ukraine pourrait prendre "un an à un an et demi".

Il avait déclaré en juillet que le pays aurait besoin d'au moins 300 missiles Patriot pour passer l'hiver, saison pendant laquelle la Russie cible le système énergétique, plongeant des millions d'Ukrainiens dans le noir et le froid.

Les missiles balistiques, des engins lourds plus destructeurs, sont aussi beaucoup plus difficiles à contrer et la Russie les utilise de plus en plus, notamment pour attaquer les grandes villes.

Or les intercepteurs PAC-3 sont très onéreux et difficiles à obtenir, et leur pénurie à l'échelle mondiale s'est aggravée depuis la guerre entre les Etats-Unis et l'Iran cette année.

Donald Trump avait déclaré en juillet qu'il était d'accord pour livrer ces licences à l'Ukraine, avant de revenir sur ses propos, estimant que les Etats-Unis devaient être "très prudents" avant d'accorder une telle autorisation.

Depuis l'été, la Russie a par ailleurs commencé à utiliser massivement des drones à réaction. La défense aérienne ukrainienne peine à les intercepter aussi efficacement que leur prédécesseurs classiques.