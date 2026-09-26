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La FDA américaine autorise le médicament d'AbbVie contre la maladie de Parkinson
information fournie par Reuters 26/09/2026 à 00:09
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails et des informations contextuelles tout au long du texte)

L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a approuvé le médicament d'AbbVie ABBV.N pour le traitement de la maladie de Parkinson chez l'adulte, comme l'indiquait vendredi le site web de l'agence de régulation sanitaire.

Le tavapadon, commercialisé sous le nom de marque Juvmo, se présente sous la forme d'un comprimé à prendre une fois par jour.

La maladie de Parkinson est une affection cérébrale chronique qui altère progressivement le contrôle des mouvements, provoquant souvent des tremblements, une raideur et des troubles de l'équilibre.

AbbVie a acquis les droits sur le tavapadon grâce à son acquisition de Cerevel Therapeutics , pour un montant de 8,7 milliards de dollars, en 2023.

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