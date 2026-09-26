La FDA américaine autorise le médicament d'AbbVie contre la maladie de Parkinson

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L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a approuvé le médicament d'AbbVie ABBV.N pour le traitement de la maladie de Parkinson chez l'adulte, comme l'indiquait vendredi le site web de l'agence de régulation sanitaire.

Le tavapadon, commercialisé sous le nom de marque Juvmo, se présente sous la forme d'un comprimé à prendre une fois par jour.

La maladie de Parkinson est une affection cérébrale chronique qui altère progressivement le contrôle des mouvements, provoquant souvent des tremblements, une raideur et des troubles de l'équilibre.

AbbVie a acquis les droits sur le tavapadon grâce à son acquisition de Cerevel Therapeutics , pour un montant de 8,7 milliards de dollars, en 2023.