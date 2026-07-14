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La FDA américaine autorise le médicament contre le cancer du sein de Celcuity
information fournie par Reuters 14/07/2026 à 21:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur les actions dans le premier paragraphe, précisions tout au long du texte)

La FDA américaine a approuvé le médicament

CELC.O de Celcuity pour le traitement d’une forme avancée de cancer du sein, a annoncé mardi l’autorité de régulation, faisant de ce produit le premier de la société à être commercialisé et entraînant une hausse de 7 % de son cours en bourse dans l’après-midi.

L'autorisation de la Food and Drug Administration (FDA) américaine s'appuie sur des données issues d'essais cliniques de phase avancée montrant que le médicament, le gedatolisib, commercialisé sous le nom de Revtorpyk, lorsqu'il est associé à l'Ibrance de Pfizer PFE.N et au fulvestrant, réduit de 76 % le risque de progression de la maladie ou de décès par rapport au fulvestrant seul.

Revtorpyk est destiné au traitement des patientes atteintes d’un cancer du sein avancé dont les tumeurs présentent de faibles taux d’une protéine appelée HER2 et aucune mutation du gène PIK3CA, et dont la maladie s’est aggravée après un traitement hormonal et un inhibiteur de CDK, un type de traitement.

Les patientes recevant cette association sont restées sans progression de la maladie pendant une durée médiane de 9,3 mois, contre 2,0 mois pour celles recevant le fulvestrant seul.

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