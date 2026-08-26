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La FDA américaine autorise le médicament contre le cancer du pancréas de Revolution Medicines
information fournie par Reuters 26/08/2026 à 16:44
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a approuvé le médicament ciblé de Revolution Medicines RVMD.O pour le traitement du cancer du pancréas métastatique, a annoncé mercredi l'organisme de réglementation.

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