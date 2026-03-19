La FDA américaine approuve une dose plus élevée de Wegovy de Novo dans le cadre d'un nouveau programme d'examen accéléré

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Novo Nordisk NOVOb.CO a déclaré jeudi que la Food and Drug Administration américaine avait approuvé une dose plus élevée de son médicament phare pour la perte de poids , Wegovy.

La dose de 7,2 milligrammes de Wegovy a été approuvée dans le cadre du programme de bons de priorité nationale du commissaire de la FDA.Ces bons, lancés en juin,peuvent être utilisés pour obtenir des décisions de la FDA sur des médicaments sélectionnés en un ou deux mois, alors que le délai habituel est d'environ 10 à 12 mois.

Le fabricant danois de médicaments a lutté pour maintenir son élan sur le marché lucratif du traitement de l'obésité, face à la concurrence féroce de son rival américain Eli Lilly LLY.N et à des pressions sur les prix "sans précédent" , entraînées par les efforts du président Donald Trump pour réduire les coûts des médicaments.

Novo a lancé une version orale plus facile à administrer de Wegovy plus tôt cette année, en pariant qu'une option plus pratique et sans aiguille pourrait aider à attirer de nouveaux patients et à soutenir la demande dans un contexte de concurrence accrue.

Au cours d'un essai de 72 semaines portant sur 1 407 adultes obèses non diabétiques, les participants ayant reçu la dose de 7,2 mg ont perdu en moyenne 20,7 % de leur poids corporel, contre 17,5 % pour la dose de 2,4 mg.

L'approbation reflète un pas dans la bonne direction pour Novo, a déclaré Evan Seigerman, analyste chez BMO Capital Markets, bien qu'il ait averti que l'entreprise fait toujours face à une bataille difficile alors qu'elle se bat pour regagner des parts de marché par rapport à Lilly.

Novo Nordisk prévoit de lancer la dose plus élevée de Wegovy dans un stylo à dose unique aux États-Unis en avril, et a déclaré qu'il annoncerait le prix à ce moment-là.

La dose plus élevée est déjà approuvée au Royaume-Uni et dans l'Union européenne pour être administrée en trois injections distinctes, tandis que les décisions réglementaires concernant le stylo à dose unique sont attendues au cours du second semestre de 2026.