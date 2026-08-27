La FDA américaine approuve les vaccins anti-COVID mis à jour pour la saison 2026-2027

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L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a approuvé les vaccins anti-COVID mis à jour de Moderna, Novavax-Sanofi et Pfizer-BioNTech, ont annoncé jeudi ces entreprises, après qu'un comité consultatif eut recommandé que ces vaccins ciblent le variant dominant XFG.

* Quatre vaccins contre la COVID-19 avaient déjà été autorisés aux États-Unis: les vaccins "mNEXSPIKE" et "Spikevax" de Moderna ( MRNA.O ), "Comirnaty" de Pfizer-BioNTech ( PFE.N ,

22UAy.DE ) — tous trois à base d’ARNm — et le vaccin à base de protéines de Novavax-Sanofi ( NVAX.O , SASY.PA ), dont la fabrication prend plus de temps.

* Tous les fabricants avaient précédemment indiqué qu’ils seraient en mesure de produire le vaccin mis à jour à temps pour la campagne de vaccination 2026-2027.

* En mai, huit des neuf experts du comité ont voté en faveur de cibler le variant XFG pour la campagne 2026-2027.

* Pour la saison 2025-2026, la FDA avait recommandé que les vaccins contre la COVID-19 ciblent la souche LP.8.1, une sous-variante de la souche JN.1.

* Selon le tableau de bord COVID des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), aucune nouvelle donnée sur les souches n'est actuellement disponible en raison du faible nombre de séquences soumises.