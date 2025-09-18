 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La FDA américaine approuve le traitement de l'eczéma d'Incyte pour les patients pédiatriques
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 22:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations dans les paragraphes 3 à 5)

La Food and Drug Administration américaine a approuvé le traitement de l'eczéma INCY.O d'Incyte pour les enfants âgés de 2 à 11 ans, a déclaré la société jeudi.

Il avait été auparavant approuvé pour les personnes âgées de 12 ans et plus.

La société basée à Wilmington, dans le Delaware, a misé sur le traitement, appelé Opzelura, comme moteur de croissance clé après la perte anticipée de l'exclusivité de Jakafi, son médicament phare contre les troubles sanguins.

L'autorisation a été accordée sur la base des résultats d'un essai de phase avancée, qui a démontré que le traitement était plus efficace qu'une crème non médicamenteuse.

L'eczéma, ou dermatite atopique, est une affection cutanée caractérisée par des plaques sèches, prurigineuses et enflammées.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

