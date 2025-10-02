La FDA américaine approuve le traitement de Jazz Pharma contre le cancer du poumon

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La Food and Drug Administration (FDA) a élargi jeudi l'approbation du traitement de Jazz Pharmaceuticals
JAZZ.O en tant que traitement d'entretien pour les patients adultes atteints d'un type de cancer du poumon.
