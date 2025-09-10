La FDA américaine approuve le traitement de J&J contre le cancer de la vessie

La Food and Drug Administration américaine a approuvé le système d'administration de médicaments de Johnson & Johnson JNJ.N pour un type de cancer de la vessie, offrant ainsi aux patients une option potentielle sans chirurgie.

Le système de libération de médicaments, appelé Inlexzo, a été approuvé pour les patients atteints d'un type de cancer de la vessie invasif non musculaire à haut risque qui n'ont pas répondu au traitement par Bacillus Calmette-Guerin, la norme de soins actuelle, et qui ne sont pas admissibles à une chirurgie d'ablation de la vessie ou qui refusent d'en subir une.

"Nous pensons qu'Inlexzo représente un traitement unique d'épargne de la vessie qui répond à un besoin important non satisfait pour les patients qui ont des options limitées après l'échec de la thérapie BCG", a déclaré Vamil Divan, analyste chez Guggenheim.

Vamil Divan estime que le chiffre d'affaires potentiel de l'Inlexzo s'élèvera à environ 3,4 milliards de dollars d'ici à 2040.

L'autorisation s'appuie sur les données d'une étude de phase intermédiaire, dans laquelle plus de 82 % des patients ayant reçu l'Inlexzo n'ont montré aucun signe de cancer, et plus de la moitié d'entre eux sont restés exempts de cancer pendant au moins un an.

"Ce médicament, administré à très faibles doses pendant de longues périodes, se comporte de manière à non seulement pousser la maladie en rémission, mais aussi à la maintenir grâce à une mémoire immunitaire", a déclaré à Reuters Christopher Cutie, vice-président et responsable du domaine thérapeutique du cancer de la vessie chez J&J, avant que la FDA ne prenne sa décision.

Inlexzo est inséré directement dans la vessie où il reste pendant trois semaines par cycle de traitement jusqu'à 14 cycles, a indiqué la société.

Il n'interfère pas avec les activités quotidiennes et assure une libération soutenue du médicament chimiothérapeutique, la gemcitabine, dans la vessie.

Les effets secondaires les plus courants associés au traitement sont la fréquence urinaire, l'infection des voies urinaires et la douleur, a déclaré J&J.

J&J a acquis ce médicament lors du rachat de la biotech privée TARIS Biomedical en 2019.

Le médicament est également testé chez des patients atteints d'un cancer de la vessie invasif sur le plan musculaire.