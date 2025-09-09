 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
43 459,29
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La FDA américaine approuve le traitement de J&J contre le cancer de la vessie
information fournie par Reuters 09/09/2025 à 22:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Food and Drug Administration américaine a approuvé le système d'administration de médicaments de Johnson & Johnson JNJ.N pour les patients atteints d'un type de cancer de la vessie, a déclaré le fabricant de médicaments mardi, offrant une alternative potentielle à l'ablation chirurgicale de l'organe.

Le système de libération du médicament, appelé Inlexzo, a été approuvé pour les patients atteints d'un type de cancer de la vessie invasif non musculaire à haut risque qui n'ont pas répondu au traitement par Bacillus Calmette-Guerin (BCG), la norme de soins actuelle, et qui ne sont pas éligibles pour une chirurgie d'ablation de la vessie ou qui refusent de la subir.

Selon les données gouvernementales, environ 75 % des cas de cancer de la vessie ne sont pas invasifs sur le plan musculaire au moment du diagnostic.

L'autorisation s'appuie sur les données d'une étude de phase intermédiaire, dans laquelle plus de 82 % des patients n'ont montré aucun signe de cancer après trois mois et plus de la moitié d'entre eux sont restés sans cancer au moins pendant un an après le traitement par Inlexzo.

"Ce médicament, administré à très faibles doses pendant de longues périodes, se comporte d'une manière qui non seulement pousse la maladie en rémission, mais la maintient grâce à une mémoire immunitaire", a déclaré à Reuters Christopher Cutie, vice-président et responsable du domaine thérapeutique du cancer de la vessie chez J&J, avant que la FDA ne prenne sa décision.

Inlexzo, également connu sous le nom de TAR-200, est inséré directement dans la vessie où il reste pendant trois semaines par cycle de traitement pour un maximum de 14 cycles, a déclaré la société.

Il n'interfère pas avec les activités quotidiennes et assure une libération prolongée du médicament chimiothérapeutique, la gemcitabine, dans la vessie.

Les effets secondaires les plus courants associés au traitement sont la fréquence urinaire, l'infection des voies urinaires et la douleur ou la sensation de brûlure pendant la miction, a déclaré J&J.

Le médicament est également testé chez des patients atteints d'un cancer de la vessie invasif sur le plan musculaire.

L'année dernière, J&J avait interrompu une étude de phase avancée testant TAR-200 chez certains patients atteints d'un cancer de la vessie invasif sur le plan musculaire, après que l'étude n'ait pas montré de bénéfices supérieurs à ceux de la chimioradiothérapie.

Valeurs associées

JOHNSON&JOHNSON
176,970 USD NYSE -0,78%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une capture d'écran d'une vidéo de l'AFPTV montre la fumée qui s'élève, après des explosions à Doha, la capitale du Qatar, le 9 septembre 2025 ( AFPTV / Jacqueline PENNEY )
    Israël cible le Hamas au Qatar, les Etats-Unis critiquent l'attaque
    information fournie par AFP 09.09.2025 22:54 

    Israël a annoncé avoir ciblé mardi des responsables du Hamas dans des frappes à Doha, mais le mouvement islamiste palestinien a assuré que ses négociateurs visés avaient survécu tout en faisant état de six morts dans l'attaque, la première du genre au Qatar. Alliée ... Lire la suite

  • L'Apple iPhone 17 Pro présenté lors de l'événement "Awe-Dropping" au Steve Jobs Theater sur le campus d'Apple Park à Cupertino, en Californie, le 9 septembre 2025 ( AFP / Nic Coury )
    Apple lance ses iPhone 17 et un modèle ultrafin, sans révolution IA
    information fournie par AFP 09.09.2025 22:51 

    Apple a présenté mardi sa nouvelle gamme d'iPhone 17 et un modèle "Air" ultrafin, sans encore annoncer d'avancées majeures pour rattraper son retard dans l'intelligence artificielle (IA), à l'heure où la guerre commerciale sino-américaine renchérit ses coûts de ... Lire la suite

  • Le président de la Cour suprême du Brésil (STF), Cristiano Zanin (c) et les juges, dont Alexandre de Moraes (g), lors de la séance de vote pour condamner ou acquitter l'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro, le 9 septembre 2025 à Brasilia ( AFP / EVARISTO SA )
    Brésil: Bolsonaro se rapproche d'une condamnation pour tentative de coup d'Etat
    information fournie par AFP 09.09.2025 22:50 

    L'ancien président brésilien d'extrême droite Jair Bolsonaro s'est rapproché mardi d'une condamnation pour tentative de coup d'Etat, dans son procès historique devant la Cour suprême qui a déchaîné la colère de Donald Trump. Avec déjà deux juges sur cinq qui ont ... Lire la suite

  • Le nouvel iPhone Air d'Apple présenté lors de l'événement "Awe-Dropping" au Steve Jobs Theater ,sur le campus d'Apple Park à Cupertino, en Californie, le 9 septembre 2025 ( AFP / Nic Coury )
    L'adoption de l'eSIM sur l'iPhone Air renforce la tendance mondiale
    information fournie par AFP 09.09.2025 22:49 

    L'annonce par Apple mardi que son nouvel iPhone Air sera vendu dans le monde entier sans port SIM physique marque une étape supplémentaire dans la généralisation de ces cartes virtuelles, déjà largement utilisées sur ces modèles américains. - Que sont les eSIM ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank