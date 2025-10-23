 Aller au contenu principal
La FDA américaine approuve le traitement de GSK contre le cancer du sang
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 22:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Food and Drug Administration américaine a approuvé le Blenrep, un médicament contre le cancer du sang du fabricant britannique GSK GSK.L , en association avec d'autres traitements, a déclaré la société jeudi, ouvrant la voie à une relance du médicament après trois ans.

