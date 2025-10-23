La FDA américaine approuve le traitement de GSK contre le cancer du sang

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La Food and Drug Administration américaine a approuvé le Blenrep, un médicament contre le cancer du sang du fabricant britannique GSK GSK.L , en association avec d'autres traitements, a déclaré la société jeudi, ouvrant la voie à une relance du médicament après trois ans.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer