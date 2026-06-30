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La FDA américaine approuve le traitement contre le cancer du sang d'Orca Bio
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 23:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a approuvé la thérapie cellulaire d'Orca Bio pour le traitement de certains cancers du sang, a annoncé mardi l'organisme de réglementation.

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