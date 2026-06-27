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La FDA américaine approuve le médicament de Viridian contre la maladie oculaire thyroïdienne
information fournie par Reuters 27/06/2026 à 00:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a approuvé le médicament de Viridian Therapeutics VRDN.O pour le traitement des patients atteints de la maladie oculaire thyroïdienne, a annoncé vendredi la société.

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