La FDA américaine approuve le médicament de Viridian contre la maladie oculaire thyroïdienne

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L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a approuvé le médicament de Viridian Therapeutics VRDN.O pour le traitement des patients atteints de la maladie oculaire thyroïdienne, a annoncé vendredi la société.