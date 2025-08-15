 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La FDA américaine approuve le médicament de Tonix Pharma pour la gestion de la douleur liée à une maladie chronique
information fournie par Reuters 15/08/2025 à 21:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Food and Drug Administration américaine a approuvé le médicament de Tonix Pharmaceuticals

TNXP.O pour gérer la douleur liée à un type de maladie chronique, a déclaré la société vendredi.

