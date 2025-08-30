 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
42 718,47
-0,26%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La FDA américaine approuve le médicament de Sanofi pour un trouble sanguin rare
information fournie par Reuters 30/08/2025 à 00:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur la disponibilité et le prix au paragraphe 5, le contexte de la maladie aux paragraphes 6 et 7, et un commentaire exécutif au paragraphe 8) par Bhanvi Satija et Puyaan Singh

La Food and Drug Administration américaine a approuvé le médicament de Sanofi SASY.PA pour traiter un type de trouble sanguin, a déclaré la société vendredi, dans un signe que le pari de 3,7 milliards de dollars du fabricant de médicaments français sur le traitement pourrait commencer à porter ses fruits.

L'autorisation de mise sur le marché s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par la société pour devenir un acteur majeur dans le domaine des maladies rares et de l'immunologie, alors qu'elle cherche à stimuler la croissance au-delà de son traitement de l'eczéma le plus vendu, le Dupixent, pour lequel elle s'est associée à Regeneron Pharmaceuticals REGN.O .

Sanofi a obtenu l'accès au médicament oral, le rilzabrutinib, dans le cadre de son accord avec Principia Biopharma en 2020. Les analystes de Leerink s'attendent à ce que le traitement génère des ventes maximales de 2 à 5 milliards de dollars.

Le rilzabrutinib, qui sera vendu sous le nom de marque Wayrilz, a reçu l'autorisation d'être utilisé chez les patients adultes atteints de thrombocytopénie immunitaire persistante ou chronique (ITP) qui ne répondent plus aux traitements antérieurs.

Sanofi prévoit de mettre ce médicament à la disposition des patients américains en septembre. Le fabricant a fixé le prix catalogue à 17 500 dollars pour un mois de traitement, mais le coût réel pour les patients variera en fonction de leur régime d'assurance.

La maladie est un trouble sanguin rare dans lequel le système immunitaire attaque et détruit par erreur les plaquettes, qui aident le sang à coaguler après une blessure.

Les patients atteints de cette maladie ont souvent un taux de plaquettes dangereusement bas - généralement inférieur à 100 000 par microlitre, alors que le taux normal se situe entre 150 000 et 400 000 - ce qui augmente le risque de saignements graves, y compris d'hémorragies cérébrales potentiellement mortelles. Parmi les autres symptômes courants de la maladie, citons les ecchymoses, la fatigue et les douleurs musculaires.

"Je pense que le plus important n'est pas seulement la numération plaquettaire, mais aussi la façon dont les patients se sentent, ce qui est le plus gros problème du PTI, où 40 à 60 % des patients se sentent vraiment impuissants", a déclaré Houman Ashrafian, directrice de la recherche et du développement de Sanofi, à Reuters avant la prise de la décision.

Wayrilz agit en ciblant la tyrosine kinase de Bruton (BTK), une protéine impliquée dans la communication des cellules immunitaires, ce qui pourrait entraîner une réduction des réponses immunitaires hyperactives.

Valeurs associées

REGENERON PHARMA
580,7000 USD NASDAQ +0,19%
SANOFI
84,490 EUR Euronext Paris -1,02%
SWE ORPHAN BIOVI
360,000 SEK LSE Intl +23,29%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un drapeau iranien flotte devant le consulat iranien, où des diplomates iraniens rencontrent leurs homologues d'Allemagne, de Grande-Bretagne et de France pour de nouvelles négociations nucléaires, le 25 juillet 2025 à Istanbul, en Turquie ( AFP / Yasin AKGUL )
    Nucléaire iranien: les Européens laissent un mois à l'Iran pour négocier.
    information fournie par AFP 30.08.2025 00:05 

    Les puissances européennes ont laissé vendredi un mois à l'Iran pour négocier sur son programme nucléaire et éviter ainsi le rétablissement de sanctions levées il y a dix ans, une offre que Téhéran a rejetée. Le trio composé du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne, ... Lire la suite

  • Dissolution, démission, budget 2026 : nos politiques sont-ils irresponsables ?
    Dissolution, démission, budget 2026 : nos politiques sont-ils irresponsables ?
    information fournie par France 24 29.08.2025 23:38 

    Le 8 septembre prochain, François Bayrou sollicitera un vote de confiance de l'Assemblée nationale, un pari risqué puisque les partis d’opposition ont d’ores et déjà annoncé qu’ils voteraient contre. Nos représentants politiques joueraient-ils avec le feu en privilégiant ... Lire la suite

  • Des vendangeurs travaillent dans les vignes du Château de Meursault, le 26 août 2025 à Meursault, en Côte d'Or ( AFP / ARNAUD FINISTRE )
    En Bourgogne, une forêt pour protéger la vigne du réchauffement
    information fournie par AFP 29.08.2025 23:01 

    Au Château de Meursault, en Bourgogne, les vendangeurs coupent les grappes de raisins parfois desséchés, à dix mètres d'une forêt plantée pour aider la vigne à résister aux chaleurs, une initiative novatrice dans l'arsenal des vignerons face au réchauffement. "J'ai ... Lire la suite

  • Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE)
    Wall Street termine en baisse, la tech pèse
    information fournie par Reuters 29.08.2025 22:38 

    NEW YORK (Reuters) -La Bourse de New York a terminé en baisse vendredi, plombée par les mauvaises performances de Dell, Nvidia et d'autres valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA). L'indice Dow Jones a reculé de 0,20% à 45.544,88 points. Le S&P-500,

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank