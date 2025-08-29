La FDA américaine approuve la version injectable du médicament d'Eisai-Biogen contre la maladie d'Alzheimer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mariam Sunny

La Food and Drug Administration américaine a approuvé une version injectable de Leqembi, le médicament d'Eisai 4523.T et de Biogen BIIB.O contre la maladie d'Alzheimer, ont annoncé les sociétés vendredi, permettant une option de traitement plus facile après une perfusion intraveineuse initiale.

Cette autorisation fait de Leqembi le premier traitement de la maladie d'Alzheimer pouvant être administré à domicile sous la forme d'une injection hebdomadaire sous la peau, ce qui évite aux patients de devoir se rendre deux fois par mois dans un centre de perfusion pour cette opération qui dure environ une heure.

La possibilité d'une administration à domicile pourrait également accroître la disponibilité du traitement pour d'autres patients, a déclaré Lynn Kramer, responsable clinique chez Eisai, à Reuters avant la décision.

"Cela pourrait en fait ouvrir davantage de chaises de perfusion pour une initiation encore plus importante du traitement pour les patients", a déclaré Kramer.

La version injectable, appelée Leqembi IQLIK, a été approuvée comme dose d'entretien pour les patients qui ont terminé 18 mois de perfusions intraveineuses bihebdomadaires (IV), ont déclaré les sociétés.

Les patients ont également la possibilité de poursuivre les perfusions IV une fois par mois en tant que traitement d'entretien au lieu de l'injection sous-cutanée hebdomadaire.

Les sociétés ont indiqué que Leqembi IQLIK serait mis à la disposition des patients d'ici le 6 octobre à un prix de liste annuel de 19 500 dollars pour les auto-injecteurs préremplis à dose unique de 360 mg.

Biogen comptait sur l'extension de l'autorisation de mise sur le marché pour renforcer l'adoption de Leqembi, qui prend de l'ampleur sur le site après un démarrage lent aux États-Unis.

Le traitement a connu des difficultés car le faible bénéfice cognitif n'a pas pu convaincre les médecins prescripteurs d'oublier le prix élevé, les perfusions bihebdomadaires et les scanners cérébraux réguliers pour se prémunir contre les effets secondaires potentiellement mortels.

Leqembi et Kisunla, le médicament concurrent d'Eli Lilly ( LLY.N ), sont conçus pour éliminer les dépôts collants d'une protéine appelée bêta-amyloïde, caractéristique de la maladie d'Alzheimer.