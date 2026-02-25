 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La FDA américaine approuve la thérapie liquide d'Eton pour un trouble rare de l'équilibre hydrique
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 20:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le mouvement des actions au paragraphe 2, le commentaire de l'analyste aux paragraphes 5, 8, 9, ainsi que des détails dans l'ensemble du document) par Kamal Choudhury

La Food and Drug Administration américaine a approuvé mercredi la thérapie liquide d'Eton Pharmaceuticals ETON.O , la première du genre pour un trouble hormonal rare, offrant une option de dosage plus précise pour les familles qui gèrent une condition qui perturbe la capacité du corps à retenir l'eau.

Les actions du fabricant de médicaments basé dans l'Illinois ont augmenté de plus de 8 % dans les échanges de l'après-midi.

Le médicament, Desmoda, est la première formulation liquide orale de desmopressine approuvée par la FDA pour le traitement du diabète insipide central, ou déficit en arginine vasopressine (AVP-D), une maladie dans laquelle les patients manquent de l'hormone qui régule l'équilibre hydrique, ce qui entraîne une miction et une soif excessives.

La solution prête à l'emploi de 0,05 mg/ml élimine la nécessité de diviser ou d'écraser les comprimés, ce qui permet aux médecins de mesurer des doses précises qui peuvent être adaptées aux besoins des patients, un avantage critique dans une maladie où même de petites erreurs de dosage peuvent déclencher de dangereux déséquilibres sodiques.

"Desmoda répond à un besoin sérieux et permanent des patients pédiatriques et de leurs soignants", a déclaré Madison El-Saadi , analyste chez B. Riley Securities.

Eton estime que plus de 13 000 Américains vivent avec cette maladie, dont près de 4 000 enfants.

La société prévoit de lancer le médicament le 9 mars et s'attend à des ventes maximales de 30 à 50 millions de dollars par an, la protection du brevet s'étendant jusqu'en 2044.

"Desmoda a été approuvé pour les patients de tous âges, ce qui est plus large que le positionnement centré sur la pédiatrie que nous et la rue modélisions principalement", a déclaré El-Saadi, ajoutant qu'il s'attend à un lancement fort avec une demande refoulée qui se manifestera au cours des trois à six prochains mois.

M. El-Saadi s'attend à ce que les assureurs fournissent une couverture favorable étant donné la petite population de patients et le besoin clinique bien établi.

Le médicament comporte des avertissements concernant les effets secondaires potentiels, notamment un taux de sodium dangereusement bas dans le sang, une rétention d'eau et des réactions allergiques. Les patients doivent faire l'objet d'une surveillance attentive pendant le traitement, en particulier les enfants et les personnes âgées qui sont exposés à des risques plus élevés.

Valeurs associées

ETON PHARM
17,1300 USD NASDAQ -6,29%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un passante à Téhéran, devant une affiche hostile à Israël et aux Etats-Unis, le 25 février 2026 ( AFP / ATTA KENARE )
    Taxés par Trump de "sinistres ambitions nucléaires", les Iraniens à Genève pour les pourparlers
    information fournie par AFP 25.02.2026 21:37 

    Les négociateurs américains sont arrivés mercredi soir à Genève, affichant leur optimisme à la veille de nouveaux pourparlers avec les Etats-Unis à Genève, malgré les propos de Donald Trump sur leurs "sinistres ambitions nucléaires". Le président Massoud Pezeshkian ... Lire la suite

  • Le secrétaire d'Etat américain, Marco Rubio, lève le pouce alors qu'il participe au sommet des chefs de gouvernement de la Communauté caribéenne (Caricom) à Basseterre, dans l'archipel de Saint-Christophe-et-Niévès, le 25 février 2026 ( POOL / Jonathan Ernst )
    Rubio dans les Caraïbes sur fond de crise à Cuba
    information fournie par AFP 25.02.2026 21:25 

    Les Etats-Unis ont confirmé mercredi avoir infléchi à des fins humanitaires leurs restrictions à l'exportation de pétrole à Cuba, en manque drastique de carburant, au moment où le secrétaire d'Etat américain, Marco Rubio, participe à un sommet dans les Caraïbes. ... Lire la suite

  • Vue des dégâts dans le quartier commercial d'Uba, dans l'État du Minas Gerais, au Brésil, le 25 février 2026, où un pont et plusieurs bâtiments se sont effondrés après que la rivière Uba a débordé en raison de fortes pluies ( AFP / Pablo PORCIUNCULA )
    Chaos et désespoir après les pluies torrentielles au Brésil
    information fournie par AFP 25.02.2026 21:13 

    L'espoir s'amenuise mercredi pour les proches des 21 personnes encore portées disparues après les pluies torrentielles qui ont fait 46 morts dans le sud-est du Brésil, selon un nouveau bilan officiel, tandis que de nombreux sinistrés doivent pratiquement repartir ... Lire la suite

  • Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu (C) et son épouse accueillent le Premier ministre indien, Narendra Modi (2G) à son arrivée à l'aéroport Ben Gourion près de Tel Aviv le 25 février 2026 ( AFP / Jack GUEZ )
    En visite à Jérusalem, Modi se dit "fermement" au côté d'Israël
    information fournie par AFP 25.02.2026 21:10 

    Le Premier ministre indien Narendra Modi a souligné mercredi à Jérusalem que son pays se tenait "fermement" au côté d'Israël, présentant ses condoléances pour "chaque vie perdue" dans l'attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre 2023. "Nous ressentons ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank