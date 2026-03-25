information fournie par Reuters • 25/03/2026 à 16:41

La FDA américaine approuve la thérapie de Denali contre les maladies génétiques

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La Food and Drug Administration américaine a approuvé la thérapie de Denali Therapeutics

DNLI.O pour une maladie génétique rare, a annoncé l'autorité de régulation mercredi.