La FDA américaine approuve la pilule orale de Crinetics pour un trouble hormonal rare

La Food and Drug Administration américaine a approuvé jeudi le médicament de Crinetics Pharmaceuticals CRNX.O pour traiter un trouble hormonal rare, ce qui en fait la première pilule orale à prise unique quotidienne disponible pour les patients dans le pays.

Le médicament, connu sous le nom chimique de paltusotine et vendu sous la marque Palsonify, a été approuvé pour traiter l'acromégalie, une maladie rare dans laquelle la glande pituitaire dans le cerveau produit un excès d'hormone de croissance, provoquant une croissance des os, des organes et d'autres tissus. Ce phénomène est dû à une tumeur sur la glande pituitaire.

Selon les Instituts nationaux de la santé, les scientifiques estiment qu'environ 3 à 14 personnes sur 100 000 ont été diagnostiquées comme étant atteintes d'acromégalie.