La FDA américaine approuve la pilule orale contre le psoriasis de J&J

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(Ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 6 et 7) par Sriparna Roy
La Food and Drug Administration américaine a approuvé la pilule orale de Johnson & Johnson
JNJ.N pour le psoriasis, a déclaré la société mercredi, ouvrant la voie à une option de traitement plus pratique pour les patients atteints de la maladie auto-immune chronique qui provoque des démangeaisons, des écailles et des plaques de peau enflammées.
Le régulateur de la santé a approuvé le médicament pour le psoriasis en plaques modéré à sévère chez les adultes et les enfants âgés de 12 ans et plus et pesant au moins 40 kg.
La société n'a pas répondu à une demande de Reuters concernant le prix et la disponibilité du médicament.
Ce médicament oral, le premier du genre, commercialisé sous le nom d'Icotyde, aidera le fabricant de médicaments à se développer sur le marché du psoriasis et à concurrencer des traitements tels que Sotyktu de Bristol Myers Squibb BMY.N et Skyrizi d'AbbVie ABBV.N .
Les analystes de Wall Street ont déclaré que l'Icotyde avait un "potentiel de blockbuster" en tant que médicament oral sûr et efficace, et que le médicament à prise unique quotidienne pourrait prendre des parts de marché significatives aux injectables tels que Skyrizi et Tremfya, le médicament de J&J.
"La clé sera maintenant l'adoption commerciale d'Icotyde, que nous pensons être assez rapide étant donné son profil clinique en tant que meilleure option orale potentielle pour les patients atteints de psoriasis", a déclaré Vamil Divan, analyste chez Guggenheim.
Divan estime que l'Icotyde pourrait générer plus de 8 milliards de dollars de ventes annuelles maximales.
Le médicament a montré une clairance cutanée supérieure à celle du Sotyktu de Bristol dans deux essais en tête-à-tête à un stade avancé.
Les patients recherchent une élimination complète de la peau, un profil de sécurité favorable et la simplicité d'un comprimé à prendre une fois par jour, a déclaré à Reuters David Lee, responsable mondial de l'immunologie chez J&J, avant que la décision ne soit prise.
"Nous pensons que l'Icotyde deviendra le traitement systémique de première intention pour les patients atteints de psoriasis", a déclaré M. Lee.
La pilule orale de J&J est conçue pour bloquer une protéine, l'IL-23, impliquée dans les réponses inflammatoires. Le médicament oral est développé en partenariat avec Protagonist Therapeutics PTGX.O .
J&J étudie également le médicament, connu sous le nom chimique d'icotrokinra, pour la colite ulcéreuse, l'arthrite psoriasique et la maladie de Crohn.
La société s'attend à ce que les ventes annuelles d'Icotyde dépassent les 5 milliards de dollars, toutes indications confondues.
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