La FDA américaine approuve la mise à jour des vaccins COVID pour toutes les personnes âgées de 65 ans et plus et pour les personnes à haut risque

La Food and Drug Administration (FDA) a approuvé la mise à jour des vaccins COVID-19 pour toutes les personnes âgées de 65 ans et plus et pour les personnes de moins de 65 ans présentant des risques de santé plus élevés, a déclaré mercredi le secrétaire américain à la santé.

Le ministère américain de la santé et des services sociaux n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters. Les trois vaccins approuvés sont fabriqués par Pfizer

PFE.N avec son partenaire allemand BioNTech 22UAy.DE , Moderna MRNA.O et Novavax NVAX.O .

Pfizer a déclaré que l'autorisation d'utilisation d'urgence de son vaccin COVID pour les enfants de moins de 5 ans avait été annulée.

Le vaccin de Moderna a été approuvé pour les enfants âgés de 6 mois et plus, a déclaré le secrétaire d'État à la santé, Robert F. Kennedy Jr. Moderna n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

La version actualisée de Comirnaty de Pfizer et BioNTech a été approuvée pour les personnes âgées de 65 ans et plus, ainsi que pour les personnes âgées de 5 à 64 ans présentant au moins une affection sous-jacente qui les expose à un risque élevé de conséquences graves en cas d'infection par le COVID, a indiqué la société dans un communiqué de presse.