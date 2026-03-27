La FDA américaine approuve l'insuline injectable de Novo pour le diabète de type 2

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails aux points 2 à 5)

La Food and Drug Administration américaine a approuvé l'injection d'insuline NOVOb.CO de Novo Nordisk, Awiqli, pour contrôler les niveaux de sucre dans le sang chez les adultes atteints de diabète de type 2, a déclaré la société jeudi.

* Novo Nordisk prévoit de lancer le produit d'insuline aux États-Unis au cours du deuxième semestre de 2026.

* Le fabricant danois a déclaré que son produit était la "toute première" insuline basale à prise hebdomadaire approuvée par la FDA.

* L'option d'une prise hebdomadaire permet de réduire le nombre d'injections de sept à une, ce qui constitue une amélioration majeure de la qualité de vie des personnes atteintes de diabète de type 2.

* Awiqli est approuvé dans l'Union européenne et dans 13 autres pays, a indiqué la société.