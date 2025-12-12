La FDA américaine approuve l'antibiotique oral d'Innoviva contre la gonorrhée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du commentaire du directeur général au paragraphe 6, des détails et du contexte aux paragraphes 7-9) par Kamal Choudhury

Le régulateur américain de la santé a approuvé vendredi l'antibiotique oral INVA.O d'Innoviva pour traiter la gonorrhée, une infection sexuellement transmissible courante, offrant aux patients une alternative à un médicament injectable qui était jusqu'à présent le seul traitement recommandé.

L'approbation par la Food and Drug Administration de ce médicament, connu sous le nom de Nuzolvence, répond à une crise de santé publique croissante, la gonorrhée ayant développé une résistance à la quasi-totalité des antibiotiques disponibles.

Pour l'instant, l'injection de ceftriaxone de Roche ROG.S , vieille de plusieurs décennies, reste le seul traitement recommandé par le CDC.

Selon l'OMS, la gonorrhée est à l'origine d'environ 82 millions de nouvelles infections dans le monde chaque année et peut entraîner de graves complications, y compris la stérilité, si elle n'est pas traitée.

Nuzolvence, développé par Innoviva Specialty Therapeutics, une unité d'Innoviva, en partenariat avec Global Antibiotic Research & Development Partnership, est un antibiotique oral pour le traitement de la gonorrhée non compliquée chez les patients âgés de 12 ans et plus et pesant au moins 77 livres.

Le médicament sera disponible aux États-Unis l'année prochaine, a déclaré Pavel Raifeld, directeur général d'Innoviva, à Reuters, avant la décision.

Il agit en bloquant une enzyme bactérienne essentielle à la reproduction, selon un mécanisme différent de celui des antibiotiques actuels. Le médicament est conçu pour cibler les souches multirésistantes, y compris la ceftriaxone.

Au cours d'un essai de phase avancée portant sur 930 patients, Nuzolvence a atteint son principal objectif, à savoir se montrer non inférieur à la piqûre standard pour éliminer l'infection au niveau des organes génitaux et montrer des résultats similaires au niveau de la gorge et du rectum, lorsqu'il est associé à un traitement standard à base de ceftriaxone et d'azithromycine PFE.N de Pfizer.

En début de semaine, le régulateur de la santé a également élargi l'utilisation du Blujepa de GSK GSK.L en tant que traitement oral de la gonorrhée.