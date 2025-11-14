La FDA américaine ajoute l'avertissement le plus sévère à Elevidys de Sarepta après des lésions hépatiques mortelles

La Food and Drug Administration (FDA) a approuvé vendredi un nouvel étiquetage pour la thérapie génique Elevidys de Sarepta Therapeutics SRPT.O , qui comprend l'avertissement le plus sérieux en matière de sécurité et limite l'utilisation du traitement aux patients ambulants atteints de la dystrophie musculaire de Duchenne.

L'agence a ajouté un avertissement encadré à la thérapie après que deux patients pédiatriques non ambulatoires sont décédés d'une insuffisance hépatique aiguë à la suite du traitement. La nouvelle étiquette supprime entièrement l'autorisation d'utilisation chez les patients non ambulatoires, limitant le médicament aux patients ambulatoires âgés de quatre ans et plus.

En juillet, Sarepta a volontairement interrompu la distribution de cette thérapie génique d'une valeur de 3,2 millions de dollars pour les patients non ambulatoires, après que la FDA a publié une communication sur la sécurité à la suite de ces décès.

Les modifications apportées à l'étiquetage réduisent considérablement la population de patients pouvant bénéficier d'Elevidys.

Elevidys est une thérapie unique qui utilise des vecteurs de virus adéno-associés pour délivrer une version raccourcie du gène de la dystrophine - appelée micro-dystrophine - dans les cellules musculaires afin d'aider à protéger et à renforcer les muscles des patients atteints de dystrophie musculaire de Duchenne, une maladie rare et mortelle qui entraîne une fonte musculaire.

La révision de l'étiquette par la FDA intervient après une année riche en défis pour Sarepta. La société a été confrontée à des résultats d'essais cliniques décevants , à des problèmes de sécurité liés à Elevidys et à une baisse des ventes, autant de facteurs qui ont pesé sur ses résultats financiers.

Le nouvel étiquetage recommande des tests hebdomadaires de la fonction hépatique pendant au moins trois mois après le traitement et conseille aux patients de rester à proximité d'un établissement médical approprié pendant au moins deux mois après la prise d'Elevidys.

La FDA demande également à Sarepta de mener une étude d'observation avec des évaluations périodiques de la fonction hépatique, en recrutant environ 200 patients atteints de DMD qui seront suivis pendant au moins 12 mois après avoir reçu Elevidys.

La DMD touche environ un garçon sur 3 500 à 5 000 naissances dans le monde, selon les données de Johns Hopkins. La plupart des patients perdent la capacité de marcher au cours de leur adolescence.