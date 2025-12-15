La FDA américaine accorde un bon de priorité au traitement du cancer du sang de J&J

La Food and Drug Administration (FDA) a annoncé lundi qu'elle avait accordé un bon de priorité nationale au traitement du cancer du sang de Johnson & Johnson

JNJ.N , ce qui porte à 16 le nombre total de produits récompensés dans le cadre de ce nouveau programme cette année.

Lancé en juin, le programme de bons de priorité nationale du commissaire de la FDA réduit le délai d'examen des médicaments considérés comme essentiels pour la santé publique ou la sécurité nationale à un ou deux mois seulement, au lieu des 10 à 12 mois habituels.

La FDA a accordé le dernier bon au traitement expérimental de J&J, Tecvayli en combinaison avec Darzalex, après qu'il ait montré une amélioration significative par rapport à la norme de soins chez les patients atteints de myélome multiple au cours d'un essai de stade avancé.

Le mois dernier, la FDA a accordé le bon au Wegovy, médicament amaigrissant de Novo Nordisk NOVOb.CO , et à l'orforglipron, pilule expérimentale contre l'obésité d'Eli Lilly LLY.N .