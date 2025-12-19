La FDA américaine accorde des bons de priorité nationale à la pilule anti-cholestérol et à la thérapie anticancéreuse de Merck

(Ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 5 à 11)

La Food and Drug Administration (FDA) a annoncé vendredi qu'elle avait accordé des bons de priorité nationale à la pilule anti-cholestérol de Merck MRK.N et à son traitement anticancéreux, ce qui en fait les derniers ajouts au programme de traitement accéléré.

Reuters a rapporté en exclusivité jeudi que les médicaments de Merck étaient les 17e et 18e médicaments à être inclus dans le programme de bons de priorité nationale du commissaire de la FDA, depuis son lancement en juin.

Ce programme réduit le délai d'examen des médicaments considérés comme essentiels pour la santé publique ou la sécurité nationale à un ou deux mois seulement, au lieu des 10 à 12 mois habituels.

En début de semaine, la FDA a accordé le bon au traitement du cancer du sang de Johnson & Johnson JNJ.N , Tecvayli, en combinaison avec Darzalex.

Dans une étude de stade avancé de 24 semaines , la pilule Enlicitide de Merck a réduit de manière significative les niveaux de cholestérol LDL dans le sang, par rapport à un placebo, chez des patients souffrant d'hypercholestérolémie, une maladie qui entraîne l'accumulation de plaques dans les artères.

Cette pathologie, qui entraîne un risque accru de maladie cardiaque, touche environ 73,5 millions d'Américains, selon les données du gouvernement. L'Enlicitide agit en bloquant la PCSK9, une protéine qui joue un rôle crucial dans la régulation du taux de cholestérol. La pilule de Merck vise à concurrencer les traitements PCSK9 injectables comme le Repatha d'Amgen AMGN.O . Le traitement anticancéreux de Merck, sac-TMT, comme d'autres conjugués anticorps-médicament, est conçu pour délivrer un médicament anticancéreux plus précisément aux cellules malignes, causant moins de dommages aux tissus sains que la chimiothérapie.

Le mois dernier, Merck a conclu un accord de financement de 700 millions de dollars avec Blackstone Life Sciences BX.N pour développer le sac-TMT. Merck a testé la thérapie contre différents types de tumeurs tels que les cancers du sein, de l'endomètre et du poumon. Le Sac-TMT est développé dans le cadre d'une licence exclusive et d'un accord de collaboration avec la société chinoise Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical 6990.HK .