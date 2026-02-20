La FDA américaine accepte le dossier de demande de mise sur le marché déposé par Teva pour l’Olanzapine LAI

Olanzapine LAI (TEV‑’749 / mdc‑TJK) est une suspension injectable d’olanzapine à libération prolongée pour le traitement de la schizophrénie chez l’adulte, administrée une fois par mois





L’Olanzapine LAI pourrait offrir l’efficacité de l’olanzapine en injection sous‑cutanée administrée mensuellement.





Si elle est approuvée après l’examen du dossier par la FDA , l’Olanzapine LAI pourrait contribuer à répondre à un besoin médical important encore non satisfait dans le traitement de la schizophrénie, en comblant l’absence de formulations viables d’olanzapine à action prolongée.





Teva poursuit le développement de cette option thérapeutique innovante et le renforcement de son portefeuille différencié de traitements injectables à action prolongée (LAI), consolidant ainsi son leadership scientifique dans les pathologies neurologiques complexes, dans le cadre de sa stratégie Pivot to Growth.







