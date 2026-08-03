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La FDA accorde une désignation clé à l'Olomorasib d'Eli Lilly
information fournie par Zonebourse 03/08/2026 à 16:02
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Les autorités sanitaires américaines ont accordé la désignation de "traitement innovant" au candidat-médicament Olomorasib d'Eli Lilly, en monothérapie, pour les patients adultes atteints d'un cancer du pancréas avancé présentant une mutation et déjà traités par au moins une ligne de thérapie systémique.

Destiné à accélérer le développement et l'examen réglementaire de molécules prometteuses pour des pathologies graves, ce statut s'appuie sur les premiers résultats positifs d'un essai clinique de phase 1/2.

Le cancer du pancréas touche environ 60 000 personnes chaque année aux Etats-Unis pour près de 50 000 décès, avec un taux de survie à cinq ans sous la barre des 5%. A ce jour, aucune thérapie ciblée n'est approuvée sur le marché pour contrer spécifiquement la mutation KRAS G12C dans cette indication.

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