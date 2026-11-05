La FDA accorde à J&J une autorisation accélérée pour un traitement contre le cancer de la tête et du cou

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(Ajout de précisions aux paragraphes 2 et 3)

Jeudi, l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a accordé une autorisation accélérée au traitement « JNJ.N » de Johnson & Johnson destiné aux patients atteints d'un cancer de la tête et du cou à un stade avancé dont la maladie s'est aggravée après une chimiothérapie et une immunothérapie.

Ce médicament, le Rybrevant Faspro, est autorisé pour les patients atteints d’un carcinome épidermoïde récidivant ou métastatique de la tête et du cou, un cancer difficile à traiter pour lequel les options thérapeutiques efficaces restent limitées, a précisé la FDA.

L'agence a précisé que cette décision s'appuyait sur les données d'un essai mené auprès de 102 patients, dans lequel 42 % des personnes traitées par ce médicament ont vu leurs tumeurs rétrécir ou disparaître.