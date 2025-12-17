La FDA a approuvé un traitement pour l'asthme de GSK
information fournie par Zonebourse 17/12/2025 à 12:14
L'approbation de la FDA pour Exdensur est basée sur les données des essais de phase III SWIFT-1 et SWIFT-2.
Dans ces études, le depemokimab a démontré une réduction durable de l'exacerbation avec deux doses par an par rapport au placebo.
Le traitement par démokimab a entraîné une réduction significative de 58 % et 48 % du taux d'exacerbations annuelles de l'asthme (crises d'asthme) sur 52 semaines par rapport à SWIFT-1 et SWIFT-2.
Kaivan Khavandi, vice-président principal et responsable mondial de la R&D en Respiratoire, Immunologie et Inflammation chez GSK, a déclaré : " Les médecins aux États-Unis ont désormais la possibilité d'offrir une protection durable contre les exacerbations aux patients souffrant d'asthme sévère avec un phénotype éosinophile en seulement deux doses par an. Exdensur pourrait redéfinir les soins aux patients et renforcer l'utilisation des biologiques pour ceux qui continuent à souffrir d'exacerbations malgré le traitement. "
Le depemokimab est une thérapie novatrice développée avec une demi-vie prolongée, permettant la suppression durable de l'inflammation de type 2 responsable de la maladie avec une dose semestrielle.1 Ces propriétés distinctes pourraient potentiellement améliorer les résultats pour les patients tout en réduisant la charge du système de santé.
Valeurs associées
|1 844,750 GBX
|LSE
|+1,39%
