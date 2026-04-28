La FCC s'apprête à réexaminer les licences de télévision de Disney, selon Semafor

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La Commission fédérale des communications (FCC) s'apprête à réexaminer les licences de diffusion de Disney DIS.N , a rapporté mardi Semafor, citant des sources proches du dossier.