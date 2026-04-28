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La FCC s'apprête à réexaminer les licences de télévision de Disney, selon Semafor
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 16:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations contextuelles aux paragraphes 2 à 8)

La Commission fédérale des communications (FCC) s'apprête à réexaminer les licences de diffusion de Disney DIS.N , a rapporté Semafor mardi, une évolution qui pourrait mettre la pression sur le propriétaire d'ABC dans le contexte d'une dispute entre la Maison Blanche et l'animateur de télévision Jimmy Kimmel.

La FCC pourrait accélérer l'examen des licences détenues par les chaînes de télévision hertziennes, a déclaré le président de l'agence, Brendan Carr, à Reuters le mois dernier , alors qu'il intensifie ses efforts pour enquêter sur les entreprises de médias d'information et fait face à la pression du président Donald Trump.

M. Carr a indiqué que la FCC menait plusieurs enquêtes sur divers diffuseurs, notamment NBC, ABC, PBS et National Public Radio.

La Commission pourrait choisir de ne pas déclencher cette procédure, connue sous le nom de « réexamen anticipé des licences », a rapporté Semafor, citant des sources proches du dossier.

Disney et la Commission fédérale des communications n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Cette affaire pourrait accentuer la pression sur Disney et ABC, alors que Trump a renouvelé ses critiques ces derniers jours.

Trump a déclaré lundi que Kimmel devrait être licencié par ABC et sa société mère Disney pour des remarques faites avant une fusillade lors du dîner des correspondants de la Maison Blanche samedi.

Kimmel a déclaré lundi que sa blague sur Melania Trump, dans laquelle il disait qu'elle avait « l'éclat d'une veuve enceinte », faisait référence à la différence d'âge entre la première dame et son mari, et qu'il ne s'agissait pas d'un « appel à l'assassinat ».

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