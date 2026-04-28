La FCC ordonne un examen anticipé des chaînes ABC appartenant à Disney

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La Commission fédérale des communications (FCC) a ordonné mardi un réexamen anticipé des licences de huit chaînes ABC appartenant à Disney, marquant une escalade majeure dans les conflits opposant l'administration Trump aux médias américains.

La FCC a déclaré que ces réexamens, qui ne devaient pas commencer avant octobre 2028, faisaient suite à une enquête d'un an sur l'interdiction par la FCC de toute discrimination illégale. La FCC a ordonné à Disney de déposer ses demandes de renouvellement avant le 28 mai. Les chaînes sont situées à Fresno, Los Angeles, Chicago, San Francisco, New York, Philadelphie, Houston et Durham, en Caroline du Nord.