La FCC met fin à l'enquête d'EchoStar sur la 5G et les obligations en matière de spectre après les accords avec AT&T et SpaceX

La Commission fédérale des communications des États-Unis mettra fin à son enquête sur les obligations d'EchoStar SATS.O en matière de développement de la 5G dans le pays, selon un dépôt réglementaire de la société mardi.

Cette décision très attendue fait suite à l'accord de 17 milliards de dollars conclu par EchoStar pour vendre des fréquences sans fil à SpaceX du milliardaire Elon Musk et intervient environ deux semaines après l'annonce d'une vente de fréquences de 23 milliards de dollars à AT&T T.N .

Dans une lettre adressée lundi à Charles Ergen, président d'EchoStar, Brendan Carr, président de la FCC, a écrit qu'il avait demandé au personnel de l'agence de clore l'enquête et de conclure qu'EchoStar avait satisfait à ses obligations en matière de construction.

M. Carr a également demandé au personnel de l'agence de confirmer les droits exclusifs d'EchoStar sur un bloc de fréquences clé pour l'utilisation au sol et par satellite.

EchoStar, cofondée par l'entrepreneur en télécommunications Ergen, a fait l'objet d'une enquête en raison de la lenteur du déploiement des services 5G.

SpaceX avait également demandé à la FCC d'examiner les avoirs d'EchoStar en matière de spectre, affirmant que l'entreprise de télécommunications pourrait "stocker" un spectre précieux, qui n'est pas utilisé pour fournir des services.

Les transactions avec AT&T et SpaceX restent soumises à l'approbation de la FCC, a déclaré l'entreprise dans son dossier.