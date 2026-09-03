La FCC demande au tribunal de rejeter la plainte de Disney concernant les licences des chaînes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Jeudi, la Commission fédérale des communications (FCC) a demandé à un juge américain de rejeter la plainte déposée par Disney DIS.N visant à empêcher l’examen anticipé par l’agence des licences des huit chaînes ABC détenues par le géant du divertissement.
La FCC a déclaré que si Disney obtenait gain de cause, cela empêcherait la commission d'analyser les éléments de preuve dans le cadre de son enquête en cours et entraverait les « efforts de l'agence pour enquêter et résoudre les allégations graves selon lesquelles Disney se serait livré à une discrimination illégale ».
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