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La FCC demande au tribunal de rejeter la plainte de Disney concernant les licences des chaînes
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 23:29
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, la Commission fédérale des communications (FCC) a demandé à un juge américain de rejeter la plainte déposée par Disney DIS.N visant à empêcher l’examen anticipé par l’agence des licences des huit chaînes ABC détenues par le géant du divertissement.

La FCC a déclaré que si Disney obtenait gain de cause, cela empêcherait la commission d'analyser les éléments de preuve dans le cadre de son enquête en cours et entraverait les « efforts de l'agence pour enquêter et résoudre les allégations graves selon lesquelles Disney se serait livré à une discrimination illégale ».

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