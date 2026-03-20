 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La FCC approuve le regroupement des chaînes de télévision de Nexstar et de Tegna
information fournie par Reuters 20/03/2026 à 00:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de Brendan Carr et de la déclaration du directeur général de Nexstar)

La Commission fédérale des communications a déclaré jeudi qu'elle avait approuvé la vente de certaines stations de télévision locales de Tegna TGNA.N à Nexstar

NXST.O .

"En approuvant cette transaction, qui permet à Nexstar de détenir moins de 15% des stations de télévision, la FCC agit en tenant compte du marché des médias qui existe aujourd'hui - et non de celui des décennies passées", a déclaré le président de la FCC, Brendan Carr, dans un communiqué.

L'approbation intervient un jour après qu'un groupe de huit États a déposé une plainte devant le tribunal de district de Sacramento, en Californie, pour bloquer la fusion, qui ferait de l'entité combinée le plus grand groupe de stations de radiodiffusion des États-Unis.

Le fournisseur de télévision en continu et par satellite DirecTV a également déposé une plainte distincte, mercredi en fin de journée, pour tenter d'empêcher l'opération.

"Cette transaction est essentielle pour maintenir un journalisme local fort dans les communautés que nous servons", a déclaré Perry Sook, directeur général de Nexstar, dans un communiqué.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

NEXSTAR MED GRP
223,0500 USD NASDAQ -2,60%
TEGNA
20,045 USD NYSE -1,21%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La raffinerie de pétrole de Haïfa, dans le nord d'Israël,le 19 mars 2026 ( AFP / Odd ANDERSEN )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 20.03.2026 00:12 

    Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, entrée dans son 20e jour jeudi: . Explosions entendues au-dessus de Jérusalem Plusieurs explosions ont été entendues au-dessus de Jérusalem jeudi soir après le signalement par Israël d'une nouvelle ... Lire la suite

  • Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors d'une conférence de presse à Jérusalem, le 19 mars 2026 ( POOL / Ronen Zvulun )
    L'Iran en passe d'être "décimé", assure Netanyahu
    information fournie par AFP 20.03.2026 00:02 

    Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a assuré jeudi que l'Iran était en passe d'être "décimé", près de trois semaines après le début d'une guerre qui a fait flamber les prix des hydrocarbures. "Après 20 jours, je peux vous annoncer que l'Iran n'a aujourd'hui ... Lire la suite

  • Des affiches électorales dans une rue du centre-ville de Kolding, le 16 mars 2026 au Danemark ( AFP / James Brooks )
    A la veille des législatives, Kolding ville miroir des défis du Danemark
    information fournie par AFP 19.03.2026 23:44 

    Hausse des prix, Etat providence et immigration: à l'approche des législatives du 24 mars au Danemark, les préoccupations des électeurs de Kolding reflètent celles des Danois, avec en filigrane une anxiété liée aux guerres et aux tensions sur le Groenland. Ni vraiment ... Lire la suite

  • SUPER MICRO enseigne (Crédit: / Adobe Stock)
    Les États-Unis accusent trois personnes d'avoir comploté pour détourner des technologies d'IA vers la Chine
    information fournie par Reuters 19.03.2026 23:33 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de citations du ministère de la justice tout au long de la procédure) par Kanishka ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank