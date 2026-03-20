La FCC approuve le regroupement des chaînes de télévision de Nexstar et de Tegna

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(Ajout de Brendan Carr et de la déclaration du directeur général de Nexstar)

La Commission fédérale des communications a déclaré jeudi qu'elle avait approuvé la vente de certaines stations de télévision locales de Tegna TGNA.N à Nexstar

NXST.O .

"En approuvant cette transaction, qui permet à Nexstar de détenir moins de 15% des stations de télévision, la FCC agit en tenant compte du marché des médias qui existe aujourd'hui - et non de celui des décennies passées", a déclaré le président de la FCC, Brendan Carr, dans un communiqué.

L'approbation intervient un jour après qu'un groupe de huit États a déposé une plainte devant le tribunal de district de Sacramento, en Californie, pour bloquer la fusion, qui ferait de l'entité combinée le plus grand groupe de stations de radiodiffusion des États-Unis.

Le fournisseur de télévision en continu et par satellite DirecTV a également déposé une plainte distincte, mercredi en fin de journée, pour tenter d'empêcher l'opération.

"Cette transaction est essentielle pour maintenir un journalisme local fort dans les communautés que nous servons", a déclaré Perry Sook, directeur général de Nexstar, dans un communiqué.