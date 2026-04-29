La FCC américaine examine les licences des chaînes ABC de Disney suite à une blague de Jimmy Kimmel

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* Le président et la première dame demandent à ABC de licencier Kimmel

* La FCC examine les licences des chaînes ABC appartenant à Disney

* La FCC précise que l'examen portera principalement sur les politiques de diversité de Disney

(Ajout d'un commentaire des républicains du Sénat aux paragraphes 14 et 15) par Dawn Chmielewski, David Shepardson et Trevor Hunnicutt

Après qu'une blague de l'animateur de late-night Jimmy Kimmel a poussé la Maison Blanche à demander à ABC de licencier le comédien, la Commission fédérale des communications (FCC) des États-Unis a ordonné mardi un réexamen anticipé des licences des chaînes de télévision du réseau.

Le bras de fer entre l'administration du président Donald Trump et le conglomérat mondial du divertissement est la première crise à laquelle est confronté le nouveau directeur général de Walt Disney DIS.N , Josh D'Amaro.

Contrairement à la dernière bataille avec Kimmel, qui portait sur la liberté d'expression, la FCC vise cette fois-ci les antécédents de Disney en matière de diversité et d'inclusion, selon l'ordonnance . L'examen cite huit chaînes ABC détenues par Disney.

Disney a jusqu'au 28 mai pour répondre.

La FCC n’a pas révoqué de licence de diffusion depuis plus de quarante ans et toute tentative de l’agence en ce sens serait généralement un long processus nécessitant une audience devant un juge administratif de carrière.

Jeudi , Kimmel a parodié le dîner annuel de l'Association des correspondants de la Maison Blanche dans son émission sur ABC, plaisantant sur le fait que la Première dame Melania Trump avait « l'éclat d'une veuve en attente ».

Cette blague a été faite trois jours avant le dîner de gala proprement dit, célébrant la liberté de la presse et la liberté d'expression, à Washington. Le président et la Première dame ont dû quitter précipitamment le dîner à la suite d'une tentative d'assassinat.

Disney a déclaré avoir reçu l'ordonnance de la FCC, ajoutant qu'elle avait « une longue expérience de fonctionnement en totale conformité avec les règles de la FCC et qu'elle servait ses communautés locales en leur fournissant des informations fiables, des alertes d'urgence et des programmes d'intérêt public ». La société a déclaré qu'elle était « prête à le démontrer par les voies légales appropriées ».

Les stations sont situées à Fresno, Los Angeles, Chicago, San Francisco, New York, Philadelphie, Houston et Durham, en Caroline du Nord.

Lundi, les Trump ont demandé à ABC de licencier Kimmel , dernier incident en date dans lequel la Maison Blanche s'en prend à la liberté d'expression, ce qui a bouleversé le monde de l'humour de fin de soirée et la presse. Cela a de nouveau placé Disney au centre d'une bataille entre propriétaires de médias, régulateurs et dirigeants politiques dans un environnement politique très tendu.

Lors de son monologue dans l'émission de lundi soir, Kimmel a déclaré que la remarque sur la « veuve en attente » était « manifestement une blague sur leur différence d'âge » et qui avait été mal interprétée. Trump aura 80 ans en juin, et son épouse a fêté ses 56 ans ce mois-ci.

« Ce n'était en aucun cas un appel à l'assassinat », a déclaré Kimmel.

Steven Cheung, directeur de la communication de la Maison Blanche, a accusé Kimmel d’avoir « fait une blague répugnante sur l’assassinat du président » et d’avoir « insisté sur cette blague au lieu de faire ce qu’il fallait en présentant ses excuses », dans un message publié sur X.

Ted Cruz, président républicain de la commission sénatoriale du commerce, a critiqué la décision du président de la FCC, Brendan Carr, concernant Disney.

« Ce n'est pas le rôle du gouvernement de censurer la liberté d'expression et je ne pense pas que la FCC doive agir comme une police de la parole », a-t-il déclaré à Punchbowl News dans des commentaires confirmés par son bureau.

D'Amaro, qui est devenu directeur général de Disney en mars, doit décider comment réagir à la pression croissante visant à licencier Kimmel. La commissaire de la FCC Anna Gomez, seule commissaire démocrate de l'agence, a déclaré dans un communiqué que la chaîne pourrait contester devant les tribunaux l'examen par l'agence des licences de la chaîne ABC.

« Il s'agit de la mesure la plus flagrante prise à ce jour par la FCC en violation du Premier amendement », a-t-elle déclaré.

Un porte-parole de Disney n'a pas pu être joint pour commenter le cas de Kimmel, qui a survécu à une précédente demande visant à ce qu'ABC le licencie.

En septembre 2025, Carr a fait pression sur les diffuseurs pour qu'ils retirent Kimmel de l'antenne. ABC a brièvement suspendu l'émission de Kimmel ce mois-là, en raison de commentaires qu'il avait faits sur l'assassinat de l'activiste conservateur Charlie Kirk. Les efforts de Carr ont suscité de vives critiques de tous bords politiques pour avoir cherché à réglementer la liberté d'expression. Lors d'une audition au Congrès, des législateurs américains ont menacé de retirer à l'agence certains de ses pouvoirs.

Les controverses passées autour du dîner des correspondants de la Maison Blanche ont souvent porté sur des humoristes qui, selon certains participants, allaient trop loin dans le format traditionnel de « roast » de l’événement. Les animateurs de late-night Stephen Colbert et Seth Meyers ont essuyé des critiques pour leurs remarques cinglantes. L’événement de cette année devait mettre en vedette le mentaliste Oz Pearlman, et non un humoriste.

En 2018, des responsables de l'administration Trump avaient protesté contre les sarcasmes de l'humoriste Michelle Wolf à l'encontre de la porte-parole Sarah Huckabee Sanders, et Trump lui-même a refusé d'assister à la plupart des dîners organisés pendant sa présidence.

Ces dernières années, les organisateurs du dîner ont choisi de faire appel à des artistes autres que des humoristes, notamment l'historien Ron Chernow en 2019.