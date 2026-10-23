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La FCC accorde à Intel une dérogation lui permettant d'utiliser des robots existants fabriqués à l'étranger
information fournie par Reuters 23/10/2026 à 19:05

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des commentaires d'Intel et de la FCC tirés de l'article du 22 octobre aux paragraphes 5 et 6)

par David Shepardson

La Commission fédérale des communications (FCC) a annoncé jeudi avoir accordé à Intel

INTC.O une dérogation à son interdiction visant certains robots de pointe fabriqués à l’étranger, afin de lui permettre de continuer à utiliser certains équipements essentiels à la production de semi-conducteurs.

La FCC a indiqué qu’elle accorderait une dérogation d’un an à ses règles afin d’éviter « des perturbations potentielles dans la disponibilité des services nationaux de fabrication de semi-conducteurs pour les clients d’Intel ».

Dans une requête déposée la semaine dernière, Intel a indiqué que ces dispositifs robotiques étaient essentiels à sa production de semi-conducteurs aux États-Unis. Sans cette dérogation, Intel n’aurait pas été autorisée à apporter des modifications logicielles, matérielles et au niveau du micrologiciel à ses « véhicules à guidage automatique », qui, selon l’entreprise, pourraient être classés comme des robots par l’agence.

Intel a fait savoir à la FCC qu’il n’existait pas d’alternatives nationales éprouvées répondant aux exigences opérationnelles et que le remplacement de ces véhicules à guidage automatique prendrait des années à l’entreprise et risquerait de perturber ses activités de fabrication.

Unresponsable de la FCC a précisé que cette dérogation permettrait à Intel d’apporter des modifications mineures aux modèles de véhicules existants et n’impliquerait pas le remplacement de composants fabriqués aux États-Unis par des composants d’origine étrangère.

Intel a déclaré apprécier l’approbation de sa demande, qui « soutient la fabrication américaine de puces de pointe ».

Ces véhicules sont utilisés pour transporter des matériaux au sein des sites de fabrication de semi-conducteurs d’Intel et sont en service depuis plus de deux décennies, a précisé l’entreprise.

En juillet, la FCC a interdit les importations de nouveaux robots et onduleurs chinois, cherchant à protéger le développement de l’IA aux États-Unis contre les menaces pour la sécurité nationale et à rapatrier des industries clés appelées à connaître une croissance explosive.

La FCC a interdit l’importation de nouveaux robots humanoïdes et quadrupèdes chinois, ‌en plus d’onduleurs connectés. Depuis, la FCC a accordé certaines autorisations afin de permettre la poursuite des importations de dispositifs robotiques spécifiques.

Certains analystes prévoient une adoption généralisée des robots humanoïdes, dotés de « cerveaux » basés sur l’IA, dans les secteurs grand public et industriel, tandis que la construction effrénée de centres de données aux États-Unis dépendra de sources fiables d’onduleurs.

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