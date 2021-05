La FCA consulte sur la création de nouveaux fonds de long terme pour les actifs illiquides

(NEWSManagers.com) - La FCA (Financial Conduct Authority) vient de lancer une consultation sur ses propositions réglementaires visant à créer une nouvelle catégorie de fonds qui permettraient d'investir de façon efficace dans des actifs illiquides et de long terme. Le régulateur britannique pense ainsi au venture capital, au capital investissement, à la dette privée, les foncières et les infrastructures.

Désignés par l'acronyme LTAF pour " Long-term asset fund" , ces fonds se distingueraient des fonds fermés déjà disponibles pour ce type d'actifs en étant ouverts, et seraient spécialement pensés pour faciliter l'entrée et la sortie d'investisseurs. Le chancelier de l' Echiquier Rishi Sunak avait réclamé dans un discours en novembre dernier la création de ce type de fonds qui pourraient aussi aider à financer la relance économique. Il fait penser de loin aux fonds Eltif déjà créés en Europe qui ont la même ambition, mais le Royaume-Uni ayant quitté l'Union européenne se devait de trouver une structure juridique propre.

La FCA reconnait toutefois qu'une liquidité quotidienne serait trop compliquée face à la nature des actifs et pourrait poser problème comme cela a été le cas dans certains fonds immobiliers (property funds). Sur ces derniers fonds, la FCA vient d'ailleurs de publier les résultats de sa consultation de novembre.

Concernant les LTAF, elles proposent que les règles de fonctionnement intègrent des périodes de rachat plus longues (90 à 180 jours), des niveaux élevés d'informations publiées et des caractéristiques spécifiques de gestion et de gouvernance des liquidités. Ces éléments tiendraient compte des types de risques auxquels les LTAF pourraient être exposés et contribueraient à donner aux investisseurs la certitude qu'ils sont gérés de manière appropriée et dans leur intérêt.

En plus d'offrir une opportunité d'investissement alternative aux investisseurs particuliers expérimentés, le LTAF serait également destiné aux régimes de retraite à cotisations définies (DC) qui pourraient être intéressés par l'investissement d'une partie de leurs actifs dans un LTAF, en fonction de leurs horizons d'investissement et de leur appétit pour le risque, indique la FCA.

Une enquête récente commandée par le Department for Work and Pensions (DWP) a révélé que deux tiers de ces régimes n'investissent pas dans des actifs illiquides, tandis que le tiers restant investit entre 1,5 % et 7 %. Cette consultation propose donc également de modifier les règles afin de permettre aux régimes de retraite de prendre en compte la proportion d'actifs illiquides dans l'ensemble de leurs portefeuilles d'investissement, plutôt que de limiter la proportion d'actifs illiquides dans chaque fonds sous-jacent dans lequel ils investissent.

La consultation est ouverte jusqu'au 25 juin.

La FCA rappelle par ailleurs qu'un groupe de travail a été formé avec le Trésor et la Banque d'Angleterre pour étudier comment faire en sorte que l'écosystème au sens large puisse soutenir opérationnellement le LTAF en tant que fonds de négociation non quotidienne. Cela pourrait jeter les bases pour d'autres fonds similaires à l'avenir, précise le régulateur. Ce groupe de travail devrait fournir ses conclusions en juillet 2021. La FCA en tiendra compte lors de l'élaboration des règles finales.